Формула 1
Новость

Инсайд: Audi выбрала гонщиков, которые начнут выступать за нее с 2025 года

Немецкий концерн активно готовится в началу выступлений в Формуле 1. Это касается и расширения баз, и выбора состава – есть основания говорить, что «Четыре кольца» нацелились на Нико Хюлькенберга и одного из гонщиков Alpine

Роберто Кинкеро
Автор Роберто Кинкеро
Updated
Концепт-кар Audi Sport F1

Audi хранит в последние месяца полное молчание относительно программы в Формуле 1. При этом до ее дебюта в действительности осталось лишь несколько месяцев – после завершения сезона-2023 команда Sauber прекратит сотрудничество с Alfa Romeo и полностью переключится на партнерство с немецким концерном, который уже сейчас является ее совладельцем

Между тем, вдали от посторонних глаз работа сейчас идет с максимальной активностью: в Нойбурге (это небольшой городок в 20 км от штаб-квартиры производителя в Ингольштадте), где будут собирать силовые установки, уже выстроена вся организационная структура, а набор персонала продолжается прямо сейчас. 

Цель немцев – довести общее количество сотрудников до 400 человек, которые будут в режиме полной занятости заниматься гибридной силовой установкой. Ход процесса непосредственно контролируют глава программы Адам Бейкер и главный моторист Штефан Драйер.

Недавно вступил в строй симулятор для силовых установок, за который отвечает бывший гонщик Ф1 Нил Джани – главной его задачей станет моделирование процессов накопления и использования энергии в различных режимах. Работа кипит, и впереди ее еще очень много. 

Читайте также:
Adam Baker, Audi Formula Racing

Photo by: Audi Communications Motorsport

Adam Baker, Audi Formula Racing

Между тем, в 360 километрах к югу от Нойбурга свою часть работы делает другая часть будущей команды. Историческая штаб-квартира Sauber в Хинвиле также активно набирает сотрудников. С тех 550 человек, что работают сейчас, к 2025 году планируется расшириться до 800. 

Компания переживает трансформацию во всех компонентах. К счастью, нынешние результаты оставляют Sauber возможность дополнительных инвестиций в капитальную инфраструктуру: к тем $45 миллионам, которые можно было по регламенту потратить за период 2021-24 годов, четырем отстающим командам добавили еще 20.

Безусловно, сложностей по-прежнему немало. Из-за долгого периода вынужденных отпусков набор сотрудников сейчас очень растянулся по времени. Для ключевых инженеров и конструкторов переход на новое место возможен только спустя 12 (а в некоторых случаях уже 24) месяцев после увольнения со старого.  

В начале июня Sauber объявила о назначении своим техническим директором Джеймса Ки. Однако начать работу тот смог лишь в октябре – и недавно приехал на Гран При США уже в новой униформе. Однако завершить комплектование реально лишь к концу 2024 года.

Читайте также:
Джеймс Ки, технический директор Alfa Romeo F1 Team

Фото: Alfa Romeo

Джеймс Ки, технический директор Alfa Romeo F1 Team

Но самое интересное для болельщиков – это, конечно, выбор пилотов. Можно вспомнить о недавних слухах об интересе Audi к Ландо Норрису и особенно Карлосу Сайнсу

Инсайдеры говорят, что немецкий концерн намерен уже в 2025 году усадить за руль Sauber тех, кто сезоном позже начнет выступать на ее моторах. И здесь генеральный директор Андреас Зайдль и нынешний глава команды Алессандро Алюнни Брави вынуждены действовать в очень сложных условиях. 

Вне зависимости от своего интереса к проекту Audi, нынешние пилоты Mercedes и McLaren, а также Макс Ферстаппен уже связаны долгосрочными отношениями с коллективами, за которые выступают сейчас. Считается, что Карлос Сайнс с Шарлем Леклером тоже почти гарантированно останутся в Ferrari, продлив контракты до конца 2026-го. 

В этой связи есть основания говорить, что сейчас ставка делается на Нико Хюлькенберга, который сам испытывает интерес к стартам за соотечественников, а также одного из пилотов, выступающих сейчас за Alpine. Контракты Эстебана Окона с Пьером Гасли истекают в конце будущего сезона. 

Наиболее информированные инсайдеры указывают, что чуть более предпочтительным для «Четырех колец» выглядит Эстебан Окон. Но сложность в том, что будет непросто убедить его или кого-то еще начать выступления уже в 2025-м, по сути потеряв первый сезон до смены правил. Впрочем, в долгосрочной перспективе работа на Audi наверняка привлекает многих. 

Что до самого производителя, то для него главной опасностью выглядят именно первые шагни в Ф1. Начало может оказаться сложным, и тогда топ-менеджмент, не исключено, поспешит свернуть программу, чтобы не нести имиджевые потери. В Формуле 1 успех не гарантировал никому, сколь бы громкой ни была твоя прежняя гоночная история.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Слухи: Формула 1 нацелилась убедить GM отказаться от поддержки Andretti
Следующая новость Галерея: Перес проведет домашний Гран При в особом шлеме
Роберто Кинкеро
Больше от
Роберто Кинкеро
Раскрыто: Вольф руководил тактикой Mercedes из дома по телефону

Раскрыто: Вольф руководил тактикой Mercedes из дома по телефону

Формула 1
Гран При Японии

Раскрыто: Вольф руководил тактикой Mercedes из дома по телефону Раскрыто: Вольф руководил тактикой Mercedes из дома по телефону

Леклер похвалил новое днище Ferrari

Леклер похвалил новое днище Ferrari

Формула 1
Гран При Японии

Леклер похвалил новое днище Ferrari Леклер похвалил новое днище Ferrari

Мнение: сможет ли Ferrari выступить на «Сузуке» столь же сильно, как в Сингапуре?

Мнение: сможет ли Ferrari выступить на «Сузуке» столь же сильно, как в Сингапуре?

Формула 1
Гран При Японии

Мнение: сможет ли Ferrari выступить на «Сузуке» столь же сильно, как в Сингапуре? Мнение: сможет ли Ferrari выступить на «Сузуке» столь же сильно, как в Сингапуре?

Нико Хюлькенберг
Больше от
Нико Хюлькенберг
Галерея: Хюлькенберг подготовил к своей 200-й гонке в Ф1 специальный шлем

Галерея: Хюлькенберг подготовил к своей 200-й гонке в Ф1 специальный шлем

Формула 1
Гран При Мексики

Галерея: Хюлькенберг подготовил к своей 200-й гонке в Ф1 специальный шлем Галерея: Хюлькенберг подготовил к своей 200-й гонке в Ф1 специальный шлем

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США (обновлено)

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США (обновлено)

Формула 1
Гран При США

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США (обновлено) Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США (обновлено)

Спринт Гран При США: дуэли в квалификациях

Спринт Гран При США: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При США

Спринт Гран При США: дуэли в квалификациях Спринт Гран При США: дуэли в квалификациях

Sauber
Больше от
Sauber
Слухи: Другович стал претендентом на место в Sauber

Слухи: Другович стал претендентом на место в Sauber

Формула 1

Слухи: Другович стал претендентом на место в Sauber Слухи: Другович стал претендентом на место в Sauber

Чжоу объяснил задержку с продлением контракта влиянием Audi

Чжоу объяснил задержку с продлением контракта влиянием Audi

Формула 1

Чжоу объяснил задержку с продлением контракта влиянием Audi Чжоу объяснил задержку с продлением контракта влиянием Audi

В Audi ответили на слова Марко об отставании в работе над мотором 2026 года

В Audi ответили на слова Марко об отставании в работе над мотором 2026 года

Формула 1

В Audi ответили на слова Марко об отставании в работе над мотором 2026 года В Audi ответили на слова Марко об отставании в работе над мотором 2026 года

Самое важное:

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора

Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора

Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико

Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.