Инсайд: Audi выбрала гонщиков, которые начнут выступать за нее с 2025 года
Немецкий концерн активно готовится в началу выступлений в Формуле 1. Это касается и расширения баз, и выбора состава – есть основания говорить, что «Четыре кольца» нацелились на Нико Хюлькенберга и одного из гонщиков Alpine
Audi хранит в последние месяца полное молчание относительно программы в Формуле 1. При этом до ее дебюта в действительности осталось лишь несколько месяцев – после завершения сезона-2023 команда Sauber прекратит сотрудничество с Alfa Romeo и полностью переключится на партнерство с немецким концерном, который уже сейчас является ее совладельцем.
Между тем, вдали от посторонних глаз работа сейчас идет с максимальной активностью: в Нойбурге (это небольшой городок в 20 км от штаб-квартиры производителя в Ингольштадте), где будут собирать силовые установки, уже выстроена вся организационная структура, а набор персонала продолжается прямо сейчас.
Цель немцев – довести общее количество сотрудников до 400 человек, которые будут в режиме полной занятости заниматься гибридной силовой установкой. Ход процесса непосредственно контролируют глава программы Адам Бейкер и главный моторист Штефан Драйер.
Недавно вступил в строй симулятор для силовых установок, за который отвечает бывший гонщик Ф1 Нил Джани – главной его задачей станет моделирование процессов накопления и использования энергии в различных режимах. Работа кипит, и впереди ее еще очень много.
Photo by: Audi Communications Motorsport
Adam Baker, Audi Formula Racing
Между тем, в 360 километрах к югу от Нойбурга свою часть работы делает другая часть будущей команды. Историческая штаб-квартира Sauber в Хинвиле также активно набирает сотрудников. С тех 550 человек, что работают сейчас, к 2025 году планируется расшириться до 800.
Компания переживает трансформацию во всех компонентах. К счастью, нынешние результаты оставляют Sauber возможность дополнительных инвестиций в капитальную инфраструктуру: к тем $45 миллионам, которые можно было по регламенту потратить за период 2021-24 годов, четырем отстающим командам добавили еще 20.
Безусловно, сложностей по-прежнему немало. Из-за долгого периода вынужденных отпусков набор сотрудников сейчас очень растянулся по времени. Для ключевых инженеров и конструкторов переход на новое место возможен только спустя 12 (а в некоторых случаях уже 24) месяцев после увольнения со старого.
В начале июня Sauber объявила о назначении своим техническим директором Джеймса Ки. Однако начать работу тот смог лишь в октябре – и недавно приехал на Гран При США уже в новой униформе. Однако завершить комплектование реально лишь к концу 2024 года.
Фото: Alfa Romeo
Джеймс Ки, технический директор Alfa Romeo F1 Team
Но самое интересное для болельщиков – это, конечно, выбор пилотов. Можно вспомнить о недавних слухах об интересе Audi к Ландо Норрису и особенно Карлосу Сайнсу.
Инсайдеры говорят, что немецкий концерн намерен уже в 2025 году усадить за руль Sauber тех, кто сезоном позже начнет выступать на ее моторах. И здесь генеральный директор Андреас Зайдль и нынешний глава команды Алессандро Алюнни Брави вынуждены действовать в очень сложных условиях.
Вне зависимости от своего интереса к проекту Audi, нынешние пилоты Mercedes и McLaren, а также Макс Ферстаппен уже связаны долгосрочными отношениями с коллективами, за которые выступают сейчас. Считается, что Карлос Сайнс с Шарлем Леклером тоже почти гарантированно останутся в Ferrari, продлив контракты до конца 2026-го.
В этой связи есть основания говорить, что сейчас ставка делается на Нико Хюлькенберга, который сам испытывает интерес к стартам за соотечественников, а также одного из пилотов, выступающих сейчас за Alpine. Контракты Эстебана Окона с Пьером Гасли истекают в конце будущего сезона.
Наиболее информированные инсайдеры указывают, что чуть более предпочтительным для «Четырех колец» выглядит Эстебан Окон. Но сложность в том, что будет непросто убедить его или кого-то еще начать выступления уже в 2025-м, по сути потеряв первый сезон до смены правил. Впрочем, в долгосрочной перспективе работа на Audi наверняка привлекает многих.
Что до самого производителя, то для него главной опасностью выглядят именно первые шагни в Ф1. Начало может оказаться сложным, и тогда топ-менеджмент, не исключено, поспешит свернуть программу, чтобы не нести имиджевые потери. В Формуле 1 успех не гарантировал никому, сколь бы громкой ни была твоя прежняя гоночная история.
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