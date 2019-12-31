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Формула 1 / Новость

«Иногда я прикалывался слишком часто». Норрис о дебютном сезоне

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«Иногда я прикалывался слишком часто». Норрис о дебютном сезоне
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор: Джек Беньон
31 дек. 2019 г., 15:00

Молодой гонщик McLaren признал, что в дебютном сезоне временами был слишком шутлив, а в следующем году постарается найти компромисс и больше концентрироваться на работе – но когда-нибудь в будущем он не прочь вести себя так, как Даниэль Риккардо.

Ландо Норрис успешно провел первый сезон Формулы 1 и неоднократно назывался болельщиками и экспертами лучшим новичком 2019 года. Вместе с этим Норрис стал очень популярен в социальных сетях, создавал мемы и сам становился их героем, привлекая молодую аудиторию.

По окончании года Норрис отметил, что не собирается меняться как личность, но иногда в 2019-м ему не хватало сосредоточенности. 

«Я был слишком расслаблен и получал удовольствие, – сказал Норрис Motorsport.com. – Когда дело принимало серьезный оборот, я не сосредотачивался так сильно, как должен был бы. Я выполнял свою работу и, кажется, немного начал воспринимать это как должное.

Здорово, что я смог повеселиться в своем первом сезоне, хотя при этом я был окружен всякими многими серьезными вещами и людьми. Возможно, иногда я слишком часто прикалываюсь и не фокусируюсь так, как следовало бы. Всегда есть компромисс. Иногда я все еще просто хочу веселиться, носить свой собственный свитер [вместо экипировки McLaren] и все такое».

Как и Карлос Сайнс, Норрис завязал крепкие отношения с Даниэлем Риккардо. Вместе они часто веселят журналистов, когда оказываются вместе на пресс-конференциях.

На вопрос, продемонстрировал ли Риккардо, что для гонщика Ф1 нормально быть весельчаком, Норрис ответил: «Да, но в то же время он уже проводит девятый год а Ф1. Не думаю, что он всегда был таким приколистом, как сейчас. Но не потому, что он не был весельчаком, а потому что сначала хотел доказать, на что он способен, а затем смог быть самим собой.

Я хочу быть уверен, что не позволю людям оправдывать мои действия так: "Это его первый год, он не воспринимает все слишком серьезно". Со временем, возможно, я стану более расслабленным, как он. Но я думаю, что иногда со стороны мне все еще приходится выглядеть более серьезным, чем я хотел бы».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ландо Норрис
Автор Джонатан Нобл

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12 мар. - 15 мар.
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