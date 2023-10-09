«Иногда пора остановиться». В Red Bull сделали Пересу недвусмысленный намек

После уверенного второго места в Монце Серхио Перес заработал за три следующих Гран При в общей сложности пять очков. Но если в Сингапуре сложности испытывала вся команда Red Bull, то многочисленные ошибки в Японии и Катаре лежат на совести самого пилота.

В минувшее воскресенье на трассе «Лосаил» Пересу пришлось стартовать с пит-лейна после аварии в спринте, он получил в гонке три штрафа за нарушение границ трассы и финишировал только десятым.

И хотя его главный соперник в чемпионате Льюис Хэмилтон попал в аварию в первом же повороте, разница между пилотами в таблице уже сократилась до 30 очков.

Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер не стал скрывать, что недоволен своим пилотом.

«Думаю, нам надо сесть и все обсудить с Серхио, – рассказал британец репортерам. – Мы знаем, на что он способен, но сейчас он не демонстрирует таких результатов.

Нам отчаянно нужно, чтобы он вернул свою форму и удержал второе место в чемпионате.

От того очень обидно, что за этот уик-энд он заработал всего одно очко. Думаю, даже при старте с пит-лейна он мог добиться в воскресенье куда большего.

Мы продолжим оказывать ему полную поддержку, впереди строенные гонки [в США, Мексике и Бразилии], в которых можно будет завоевать множество очков, так как там будут еще и спринты».

Серхио Перес, Red Bull RB19, Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Хорнер продолжил: «Знаете, иногда вам просто необходимо остановиться, выйти из этой бесконечной круговерти и просто вернуться к базисным вещам. Именно так мы и поступим.

Мы все знаем, на что способен Серхио. Мы хотим поддержать его, чтобы вернуть на тот уровень, который он демонстрировал в Монце. Там он финишировал вторым за Максом».

Контракт Переса с Red Bull действует до конца 2024 года, но в последнее время в паддоке активизировались слухи в возможности досрочной замены мексиканца.