«Иногда они все делают правильно». Алонсо нашел повод похвалить FIA
Ветеран Формулы 1 согласился, что в последнее время дирекция гонок принимает верные решения, в том числе и в непростых ситуациях
В последнее время в Формуле 1 сложилась ситуация, когда судейские решения обычно вызывают критику со стороны участников чемпионата. После того, как перед стартом сезона-2019 ушел из жизни Чарли Уайтинг, новые руководители гонок не смогли пока заработать достаточно авторитета.
Ситуацию еще более усугубил скандал в конце 2021 года, когда Майкл Маси своими решениями, принятыми в разрез с регламентом, прямо повлиял на исход борьбы за титул.
На таком фоне довольно странно прозвучали слова Фернандо Алонсо, сказанные в субботу в Монце. Двукратный чемпион мира похвалил главного судью Ф1 Нильса Виттиха и его коллег за грамотные действия в последних Гран При.
На итальянском этапе дирекция гонки выпустила в субботу утром особые указания, призванные решить проблему с трафиком в квалификации. И хотя многие скептически отнеслись к этой инициативе, она на деле доказала свою эффективность. И даже тот факт, что ему самому не засчитали быстрый круг в первом сегменте, понравился Алонсо.
«Главное в любых правилах – чтобы они всегда применялись одинаково, – объяснил Фернандо на медиа-сессии. – Нельзя менять их от этапа к этапу. Да, в этот раз я немного заехал за белую линию. Но у меня нет претензий к судьям, я принимаю штраф. FIA вновь грамотно справилась с работой .
Знаете, мы привыкли постоянно критиковать FIA за неверные действия. Но в Зандфорте они все сделали правильно с машиной безопасности, красными флагами и другими подобными вещами.
А здесь после хаоса в Формуле 3 и Формуле 2 они установили максимальное время круга. Как по мне, эта идея отлично сработала в квалификации. Конечно, какие-то проблемы с трафиком остались, но их даже сравнить нельзя с тем, что творилось в прошлые годы.
Не могу не признать, что иногда наши судьи действительно делают все правильно».
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Алонсо не лучшим образом справился с квалификацией: он прошел в финал, но там показал лишь десятый результат. Для испанца такая стартовая позиция будет самой низкой в нынешнем сезоне.
«Я рассчитывал на большее, – признался 42-летний пилот. – Хотелось бы быть восьмым или девятым, или уж как минимум проиграть не так много. Два первых сегмента сложились лучше наших ожиданий, мы прошли их с одним комплектом шин. Это стало приятной неожиданностью.
Но даже в сложные уик-энды мы не должны опускать руки. Воскресенье станет важным днем, будем сражаться за очки».
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