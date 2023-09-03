Предыдущая / Гран При Италии: дуэли в квалификациях
Формула 1 / Гран При Италии Новость

«Иногда они все делают правильно». Алонсо нашел повод похвалить FIA

Ветеран Формулы 1 согласился, что в последнее время дирекция гонок принимает верные решения, в том числе и в непростых ситуациях

Лауренс Стаде
Автор:
Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team

В последнее время в Формуле 1 сложилась ситуация, когда судейские решения обычно вызывают критику со стороны участников чемпионата. После того, как перед стартом сезона-2019 ушел из жизни Чарли Уайтинг, новые руководители гонок не смогли пока заработать достаточно авторитета. 

Ситуацию еще более усугубил скандал в конце 2021 года, когда Майкл Маси своими решениями, принятыми в разрез с регламентом, прямо повлиял на исход борьбы за титул. 

На таком фоне довольно странно прозвучали слова Фернандо Алонсо, сказанные в субботу в Монце. Двукратный чемпион мира похвалил главного судью Ф1 Нильса Виттиха и его коллег за грамотные действия в последних Гран При.

На итальянском этапе дирекция гонки выпустила в субботу утром особые указания, призванные решить проблему с трафиком в квалификации. И хотя многие скептически отнеслись к этой инициативе, она на деле доказала свою эффективность. И даже тот факт, что ему самому не засчитали быстрый круг в первом сегменте, понравился Алонсо.

«Главное в любых правилах – чтобы они всегда применялись одинаково, – объяснил Фернандо на медиа-сессии. – Нельзя менять их от этапа к этапу. Да, в этот раз я немного заехал за белую линию. Но у меня нет претензий к судьям, я принимаю штраф. FIA вновь грамотно справилась с работой .

Знаете, мы привыкли постоянно критиковать FIA за неверные действия. Но в Зандфорте они все сделали правильно с машиной безопасности, красными флагами и другими подобными вещами. 

А здесь после хаоса в Формуле 3 и Формуле 2 они установили максимальное время круга. Как по мне, эта идея отлично сработала в квалификации. Конечно, какие-то проблемы с трафиком остались, но их даже сравнить нельзя с тем, что творилось в прошлые годы. 

Не могу не признать, что иногда наши судьи действительно делают все правильно».

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Алонсо не лучшим образом справился с квалификацией: он прошел в финал, но там показал лишь десятый результат. Для испанца такая стартовая позиция будет самой низкой в нынешнем сезоне. 

«Я рассчитывал на большее, – признался 42-летний пилот. – Хотелось бы быть восьмым или девятым, или уж как минимум проиграть не так много. Два первых сегмента сложились лучше наших ожиданий, мы прошли их с одним комплектом шин. Это стало приятной неожиданностью. 

Но даже в сложные уик-энды мы не должны опускать руки. Воскресенье станет важным днем, будем сражаться за очки».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Гран При Италии: дуэли в квалификациях
Лауренс Стаде Больше от
Лауренс Стаде
Хорнер упрекнул Марко в спешке после истории с де Врисом

Хорнер упрекнул Марко в спешке после истории с де Врисом

Формула 1

Хорнер упрекнул Марко в спешке после истории с де Врисом Хорнер упрекнул Марко в спешке после истории с де Врисом

Марко высказался впервые после увольнения де Вриса

Марко высказался впервые после увольнения де Вриса

Формула 1

Марко высказался впервые после увольнения де Вриса Марко высказался впервые после увольнения де Вриса

«Не будем наказывать хороших мальчиков». Президент FIA не захотел притормозить Red Bull

«Не будем наказывать хороших мальчиков». Президент FIA не захотел притормозить Red Bull

Формула 1

«Не будем наказывать хороших мальчиков». Президент FIA не захотел притормозить Red Bull «Не будем наказывать хороших мальчиков». Президент FIA не захотел притормозить Red Bull

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Гран При Италии: дуэли в квалификациях

Гран При Италии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Италии

Гран При Италии: дуэли в квалификациях Гран При Италии: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Италии

Стартовая решетка Гран При Италии

Формула 1
Гран При Италии

Стартовая решетка Гран При Италии Стартовая решетка Гран При Италии

Алонсо пообещал рисковать ради побед Aston Martin

Алонсо пообещал рисковать ради побед Aston Martin

Формула 1
Гран При Италии

Алонсо пообещал рисковать ради побед Aston Martin Алонсо пообещал рисковать ради побед Aston Martin

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения

Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения

Формула 1

Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения

Слухи: Цунода продолжит карьеру в Aston Martin

Слухи: Цунода продолжит карьеру в Aston Martin

Формула 1

Слухи: Цунода продолжит карьеру в Aston Martin Слухи: Цунода продолжит карьеру в Aston Martin

Другович проведет тренировку в Монце за Aston Martin

Другович проведет тренировку в Монце за Aston Martin

Формула 1
Гран При Италии

Другович проведет тренировку в Монце за Aston Martin Другович проведет тренировку в Монце за Aston Martin

Самое важное:

Стартовая решетка Гран При Каталонии MotoGP

Стартовая решетка Гран При Каталонии MotoGP

MGP MotoGP
Гран При Каталонии

Стартовая решетка Гран При Каталонии MotoGP Стартовая решетка Гран При Каталонии MotoGP

Сайнс объяснил, что позволит ему переиграть Ферстаппена в Монце

Сайнс объяснил, что позволит ему переиграть Ферстаппена в Монце

F1 Формула 1
Гран При Италии

Сайнс объяснил, что позволит ему переиграть Ферстаппена в Монце Сайнс объяснил, что позволит ему переиграть Ферстаппена в Монце

«Мы медленнее всех». Вольф объяснил, почему Монца не подходит Mercedes

«Мы медленнее всех». Вольф объяснил, почему Монца не подходит Mercedes

F1 Формула 1
Гран При Италии

«Мы медленнее всех». Вольф объяснил, почему Монца не подходит Mercedes «Мы медленнее всех». Вольф объяснил, почему Монца не подходит Mercedes

«Иногда они все делают правильно». Алонсо нашел повод похвалить FIA

«Иногда они все делают правильно». Алонсо нашел повод похвалить FIA

F1 Формула 1
Гран При Италии

«Иногда они все делают правильно». Алонсо нашел повод похвалить FIA «Иногда они все делают правильно». Алонсо нашел повод похвалить FIA

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.