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«Иногда он забывал про DRS». Росберг вспомнил гонки с Шумахером в Mercedes

Немецкий экс-пилот поделился парой историй о событиях десятилетней давности, когда они с Михаэлем были напарниками в команде из Брэкли

Автор:
Нико Росберг, Mercedes F1 W03, Михаэль Шумахер, Mercedes F1 W03

Компания Mercedes вернулась в Формулу 1 в 2010 году, выкупив чемпионскую команду Росса Брауна.

Штутгартский концерн не стал продлевать контракты с Дженсоном Баттоном и Рубенсом Баррикелло, которые приносили победы Brawn GP. Вместо этого немцы уговорили вернуться за руль Михаэля Шумахера, завершившего карьеру за три года до этого, а его напарником стал перешедший из Williams Нико Росберг. 

Для семикратного чемпиона мира, которому было уже за 40, этот отрезок карьеры оказался не самым успешным. Ту историю недавно вспомнил Росберг, рассуждая о нынешних выступлениях Фернандо Алонсо, также разменявшего пятый десяток, за Aston Martin.

«Мне действительно нравится история его возвращения, – сказал Нико про испанца в эфире Sky. – Он явно способен одержать свою 33-ю победу, да и вообще входит в число лучших пилотов в истории. Ему почти 42 года, и я отлично знаю, что это такое – именно в этом возрасте Михаэль Шумахер был моим напарником».

Росберг, который ушел из Ф1 сразу после победы в чемпионате 2016 года, продолжил: «Михаэль был очень быстр в квалификациях и еще быстрее в гонках. Но порой ему было сложно адаптироваться к каким-то факторам. Когда ввели систему DRS, для него это была совершенно новая история. Порой он просто забывал открыть крыло, чтобы проехать еще быстрее. Или, наоборот, оставлял его открытым дольше необходимого».

Выступая за Mercedes, Шумахер действительно стал чаще допускать ошибки. Некоторые эксперты связывали это с тем, что рефлексы ветерана работали уже не столь четко. За три сезона он лишь в одной гонке поднялся на подиум и ни разу не опередил Росберга в общем зачете чемпионата. 

При этом, по мнению Нико, нынешнему Алонсо удается избегать подобных негативных факторов: «Ему почти 42 года, но пилотирует он по-прежнему прекрасно. Думаю, все будут рады, если ему удастся пополнить свой послужной список еще одной победой».

Михаэль Шумахер изолирован от внешнего мира после падения на горнолыжном склоне в конце 2013 года, в результате которого легендарный гонщик получил тяжелые повреждения головного мозга. Минувшей зимой немцу исполнилось 54 года. 

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