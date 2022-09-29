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Формула 1 Новости

Инновацию Aston Martin запретят с 2023 года

Команда уже согласилась отказаться от интересного заднего крыла

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Инновацию Aston Martin запретят с 2023 года
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Технический регламент Формулы 1 2022 года считается одним из самых детальных в истории спорта, однако и в нем оказались «серые» зоны. Так, команда Aston Martin в середине сезона представила новые задние крылья, в которых боковые планки сверху имеют оригинальные законцовки.

Целью новых правил было снижение завихрений воздуха позади болидов, что облегчает их преследование и обгон. И находка Aston Martin хотя и не запрещена правилами, этой цели не соответствует. В команде уже заявили, что в следующем сезоне подобное, очевидно, будет запрещено.

«Мы ожидаем, что в следующем сезоне такие крылья будут запрещены, – цитирует издание The Race технического директора Aston Martin Эндрю Грина. – В FIA определенно не хотят, чтобы они стали нормой, о чем нам уже было сказано.

Мы уже обсуждали это в рамках технической комиссии, и все согласились, что правила нуждаются в небольшом уточнении. Так что в следующем сезоне таких крыльев вы не увидите».

В самой Федерации изданию подтвердили, что намерены запретить столь оригинальные крылья, напомнив, что сделать это можно будет лишь с одобрения команд.

«Мы не ожидали, что по правилам 2022 года можно будет сделать боковые планки заднего крыла такой формы. Теперь FIA обсуждает с командами их запрет с 2023 года, – говорится в сообщении ведомства.

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