Инновацию Aston Martin запретят с 2023 года
Команда уже согласилась отказаться от интересного заднего крыла
Технический регламент Формулы 1 2022 года считается одним из самых детальных в истории спорта, однако и в нем оказались «серые» зоны. Так, команда Aston Martin в середине сезона представила новые задние крылья, в которых боковые планки сверху имеют оригинальные законцовки.
Целью новых правил было снижение завихрений воздуха позади болидов, что облегчает их преследование и обгон. И находка Aston Martin хотя и не запрещена правилами, этой цели не соответствует. В команде уже заявили, что в следующем сезоне подобное, очевидно, будет запрещено.
«Мы ожидаем, что в следующем сезоне такие крылья будут запрещены, – цитирует издание The Race технического директора Aston Martin Эндрю Грина. – В FIA определенно не хотят, чтобы они стали нормой, о чем нам уже было сказано.
Мы уже обсуждали это в рамках технической комиссии, и все согласились, что правила нуждаются в небольшом уточнении. Так что в следующем сезоне таких крыльев вы не увидите».
В самой Федерации изданию подтвердили, что намерены запретить столь оригинальные крылья, напомнив, что сделать это можно будет лишь с одобрения команд.
«Мы не ожидали, что по правилам 2022 года можно будет сделать боковые планки заднего крыла такой формы. Теперь FIA обсуждает с командами их запрет с 2023 года, – говорится в сообщении ведомства.
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