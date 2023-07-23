Предыдущая / Что позволило Максу так здорово стартовать в Венгрии? Он рассказал
Формула 1 / Гран При Венгрии Статистика

Инфографика: Гран При Венгрии круг за кругом

Посмотрите, как менялись позиции пилотов по ходу гонки в Будапеште

После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Классический вид

Flourish logoA Flourish chart

Динамический вид

Flourish logoA Flourish chart
Читайте также:
Поделились
Комментарии

Что позволило Максу так здорово стартовать в Венгрии? Он рассказал
Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии

Формула 1
Гран При Венгрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии

Алонсо объяснил спад Aston Martin особенностями новых шин

Алонсо объяснил спад Aston Martin особенностями новых шин

Формула 1
Гран При Венгрии

Алонсо объяснил спад Aston Martin особенностями новых шин Алонсо объяснил спад Aston Martin особенностями новых шин

Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях

Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Венгрии

Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях

Самое важное:

«Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса

«Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса

F1 Формула 1

«Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса «Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса

Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023

Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023 Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023

Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал

Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал

Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа

Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.