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Формула 1 / Гран При Великобритании Статистика

Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом

Посмотрите, как менялись позиции пилотов по ходу гонки в Сильверсто

После старта: впереди Ландо Норрис, McLaren MCL60, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Классический вид

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Динамический вид

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