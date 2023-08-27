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Инфографика: Гран При Нидерландов круг за кругом

Вот как менялись позиции на трассе по ходу гонки в Зандфорте

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После старта: Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Логан Сарджент, Williams FW45, Нико Хюлькенберг, Haas VF-23
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