Инфографика: Гран При Нидерландов круг за кругом
Вот как менялись позиции на трассе по ходу гонки в Зандфорте
Классический вид
Динамический вид
Перес объяснил, почему так сильно проигрывал Максу на промежуточных шинах
Гасли связал подиум в Зандфорте с увольнением Сафнауэра
Помните двойной обгон Алонсо на первом круге? Фернандо раскрыл его секрет
Помните двойной обгон Алонсо на первом круге? Фернандо раскрыл его секрет Помните двойной обгон Алонсо на первом круге? Фернандо раскрыл его секрет
Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома
Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов
Технический брифинг: в Aston Martin сломали новую деталь и отказались от нее
Технический брифинг: в Aston Martin сломали новую деталь и отказались от нее Технический брифинг: в Aston Martin сломали новую деталь и отказались от нее
Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях
Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях
Норрис: Я еще никогда не проезжал так плохо вторую половину круга
Норрис: Я еще никогда не проезжал так плохо вторую половину круга Норрис: Я еще никогда не проезжал так плохо вторую половину круга
Самое важное:
Лоусон будет выступать за AlphaTauri, пока не выздоровеет Риккардо
Лоусон будет выступать за AlphaTauri, пока не выздоровеет Риккардо Лоусон будет выступать за AlphaTauri, пока не выздоровеет Риккардо
Помните двойной обгон Алонсо на первом круге? Фернандо раскрыл его секрет
Помните двойной обгон Алонсо на первом круге? Фернандо раскрыл его секрет Помните двойной обгон Алонсо на первом круге? Фернандо раскрыл его секрет
Почему RBR провела второй пит-стоп сначала Максу, а потом Пересу? Хорнер ответил
Почему RBR провела второй пит-стоп сначала Максу, а потом Пересу? Хорнер ответил Почему RBR провела второй пит-стоп сначала Максу, а потом Пересу? Хорнер ответил
Фото и видео: авария с десятью переворотами в гонке NASCAR
Фото и видео: авария с десятью переворотами в гонке NASCAR Фото и видео: авария с десятью переворотами в гонке NASCAR
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