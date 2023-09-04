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Инфографика: Гран При Италии круг за кругом

Вот как выглядела борьба пилотов на трассе в Монце, если представить ее в виде тонких цветных линий и уложить в одну минуту

Автор:
Алекс Элбон, Williams Racing FW45, Ландо Норрис, McLaren MCL60
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Динамический вид

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