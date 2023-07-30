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Формула 1 / Гран При Бельгии Статистика

Инфографика: Гран При Бельгии круг за кругом

Check out our animated timeline visualization of the 2023 Belgian GP at Circuit de Spa-Francorchamps, which charts the position changes.

Автор:
После старта: впереди Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Классический вид

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