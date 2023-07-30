Инфографика: Гран При Бельгии круг за кругом
Check out our animated timeline visualization of the 2023 Belgian GP at Circuit de Spa-Francorchamps, which charts the position changes.
Классический вид
Динамический вид
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии
Сайнс и Пиастри разошлись в оценках аварии на старте в Спа
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии
Стартовая решетка Гран При Бельгии
Стартовая решетка Гран При Бельгии Стартовая решетка Гран При Бельгии
«Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения
«Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения «Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения
Норрис: Такое ощущение, словно большую часть гонки я вообще ехал последним
Норрис: Такое ощущение, словно большую часть гонки я вообще ехал последним Норрис: Такое ощущение, словно большую часть гонки я вообще ехал последним
Сайнс и Пиастри разошлись в оценках аварии на старте в Спа
Сайнс и Пиастри разошлись в оценках аварии на старте в Спа Сайнс и Пиастри разошлись в оценках аварии на старте в Спа
Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…
Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет… Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…
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