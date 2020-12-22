Infiniti объявила об уходе из Ф1

Бренд Infiniti появился в чемпионате мира в 2011-м в качестве партнера Red Bull? а уже со следующего года стал титульным спонсором команды.

После того, как отношения «Быков» и мотористов Renault разладились с наступлением турбоэры, в Infiniti, которая входит в один концерн с французской маркой, переключились на сотрудничество с ее фирменной командой. С 2016-го японцы помогали Renault F1 в работе над системами рекуперации энергии для силовых установок.

Во вторник Infiniti выпустила официальное зхаявление о том, что свернет свое присутствие в Ф1 по окончании 2020 года.

Гоночный босс Renault Сириль Абитбуль поблагодарил компанию: «Их присутствие в качестве технического партнера приносило нам реальное преимущество по ходу пяти последних лет. Они принесоли с собой значительный опыт в электрических технологиях, что стало ключевым элементом нашего партнерства.

Мы желаем Infiniti всего наидучшего в будущем и остаемся открытыми к новому – и, без сомнения, столь же успешному – взаимодействию с ними в будущем».