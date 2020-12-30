INEOS будет платить Хэмилтону зарплату

В конце 2020 года компания INEOS, принадлежащая британскому бизнесмену Джиму Рэтклифу, приобрела треть акций команды Mercedes в Формуле 1. По данным Auto Bild, это поможет заключению нового контракта между Mercedes и Льюисом Хэмилтоном.

Британец рассчитывает получить договор на 40 млн долларов в год как минимум, так как с 2023-го в Формуле 1 ожидается введение потолка зарплат, который ограничит команды выплатой 30 млн на двоих пилотов в год.

При этом владелец INEOS Рэтклиф сразу после приобретения акций Mercedes заявил о намерении сохранить Хэмилтона в команде. Напомним, что британец до сих пор не имеет контракта на 2021 год.