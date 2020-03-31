Индийская трасса Формулы 1 станет карантинным лагерем

Индийскую трассу Формулы 1 переделали в пространство для отбывания карантина. «Международный автодром Будды» в Дели будет принимать людей, которые проходят 21-дневный карантин перед отъездом из города. Такие меры приняты в связи с эпидемией коронавируса.

Из-за распространения инфекции в Дели власти Индии ввели специальные правила для покидающих город рабочих, чтобы застраховаться от занесения вируса в их родные деревни. Предполагается, что карантинный лагерь на автодроме сможет принять как минимум пять тысяч человек.

Ранее автодром, который принял три Гран При Индии с 2011-го по 2013-й годы, был закрыт властями из-за долгов в размере 80 млн долларов. В последние гонки трасса принимала соревнования не самых престижных гоночных серий.

Дополнительная информация: Рачит Тукрал