Индийская трасса Формулы 1 станет карантинным лагерем
Автодром сможет принять до пяти тысяч человек, которые хотели бы покинуть Дели, но не могут сделать это сразу в силу введенных властями ограничений
Индийскую трассу Формулы 1 переделали в пространство для отбывания карантина. «Международный автодром Будды» в Дели будет принимать людей, которые проходят 21-дневный карантин перед отъездом из города. Такие меры приняты в связи с эпидемией коронавируса.
Из-за распространения инфекции в Дели власти Индии ввели специальные правила для покидающих город рабочих, чтобы застраховаться от занесения вируса в их родные деревни. Предполагается, что карантинный лагерь на автодроме сможет принять как минимум пять тысяч человек.
Ранее автодром, который принял три Гран При Индии с 2011-го по 2013-й годы, был закрыт властями из-за долгов в размере 80 млн долларов. В последние гонки трасса принимала соревнования не самых престижных гоночных серий.
Дополнительная информация: Рачит Тукрал
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
Индийская трасса Формулы 1 станет карантинным лагерем
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