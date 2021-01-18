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Индекс шасси позволил раскрыть секрет Ferrari

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Индекс шасси позволил раскрыть секрет Ferrari
Автор:
, ответственный редактор

Одна маленькая деталь дала возможность узнать больше о работе Скудерии

Мы уже писали, что после разочарований 2020 года в Маранелло решили присвоить машине для следующего чемпионата собственный индекс. По сути шасси останется тем же, получив лешь небольшие доработки, но Ferrari предпочла назвать его SF21, чтобы пореже вспоминать о неудачах с SF1000.

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Но раз индекс стал другим, то и внутренний номер проекта должен измениться. Ведь у Скудерии есть собственный порядок, который начался еще в годы самого Энцо Феррари. Каждая машина для Ф1 имеет помимо официального индекса еще и заводской. 

Скажем, для SF1000 в этой сквозной нумерации был отведен номер 671. Потому, казалось бы, для SF21 логично взять 672. Однако, как выяснилось, новинка получила номер 673. Почему же так?

Одвет на этот вопрос оказался весьма любопытным: дело в том, что индекс 672 присвоили проекту шасси с граунд-эффектом для 2022 года. И сделали так потому, что работа над ним началась раньше, чем над SF21!

В правилах Ф1 однозначно прописано, что команды имеют право тратить ресурсы на подготовку к сезону-2022 только с 1 января этого года. Но из индексов шасси однозначно следует, что какая-то часть подготовки точно была проведена в Маранелло еще до этого. 

На самом деле, никакого нарушения здесь нет. Достаточно вспомнить, что изначально новый регламент должен был вступить в силу уже с 2021 года. Это потом планету захлестнул коронавирусный кризис, и FIA с командами пришлось принимать меры жесткой экономии, включая перенос радикальной смены правил на год.

Но еще до этого, прошлой зимой и в самом начале весны, Ferrari уже приступила к работе над проектом 672. То есть эта машина в действительности даже старше той, на которой Шарлю Леклеру с Карлосом Сайнсом предстоит выступать в предстоящем чемпионате. 

Что до SF21 (или Ferrari 673, если вам так больше нравится), то ее главным отличием от прошлогодней модели станет существенно обновленная силовая установка. Более узкая коробка передач также должна добавить машине скорости – прежде всего за счет более стабильного поведения задка. 

Глава команды Маттиа Бинотто уже поставил Скудерии цель на 2021-й – вернуться в тройку лидеров Ф1.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari
Автор Франко Нуньес

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