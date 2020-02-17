«Имола» попробует заменить Китай в календаре Формулы 1

Руководство автодрома «Имола» хочет попасть в календарь Формулы 1 на 2020 год. Трасса в Сан-Марино может занять место перенесенного на неопределенный срок Гран При Китая. Ее глава Роберто Марацци уже выдвинул предложение FIA.

«Мы отправили FIA и руководству Ф1 заявку на то, чтобы заменить Гран При Китая. Ответа пока не получили. Полагаю, будет трудно все устроить», – цитирует Марацци голландский портал RacingNews365.

Гран При Китая перенесли из-за эпидемии коронавируса. Пока не известно, смогут ли для этапа найти новые даты. Из-за переноса в календаре Ф1 образовалась пауза длиной в четыре недели. «Имола» не принимала Гран При Ф1 с 2006 года.