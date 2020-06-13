Имола получила лицензию для Формулы 1

Автодром имени Энцо и Дино Феррари в Имоле получил новую лицензию уровня 1. Это высшая категория, которую можно присвоить какой-либо кольцевой асфальтовой трассе. Уровень 1 дает автодрому законное право принимать у себя Гран При Формулы 1.

Лицензию выдает Международная автомобильная федерация после проверки трассы. Если инспекция установит, что автодром не дотягивает до высшего уровня, то комиссары FIA могут выписать автодрому лицензию 1Т: она предоставит возможность принимать тесты Формулы 1, но допуск для официального Гран При не даст. Уровень 2 находится еще на ступень ниже – на таких автодромах нельзя устраивать даже испытательные заезды Ф1.

Лицензия выдается не навсегда: время от времени автодромы обязаны подтверждать свой уровень, принимая очередную инспекцию FIA. Каждая такая проверка стоит денег. Плата за официальную оценку от Международной автомобильной федерации тем выше, чем выше уровень лицензии, на которую претендует автодром. Таким образом, получение лицензии уровня 1 оказывается наиболее дорогой опцией из возможных.

Из-за этого не все автодромы, которые могли бы принимать у себя Формулу 1, получают лицензию высшей категории. Несколько лет назад от такой возможности отказался Moscow Raceway в Подмосковье: трасса не стала тратить деньги на инспекцию, которая в любом случае не привела бы к проведению Гран При Ф1 на российской трассе.

Такой логикой руководствуются многие автодромы. Теперь выяснилось, что владельцы трассы в Имоле решили потратиться на получение новой лицензии уровня 1. Прежняя лицензия истекала 17 июня 2020 года. Если бы лицензию не продлили, автодром имени Энцо и Дино Феррари даже теоретически не смог бы принять у себя Формулу 1. Сейчас у итальянской трассы появилась такая возможность.

«Благодаря обновлению лицензии у нас есть все условия для проведения Гран При Формулы 1. И мы надеемся, что эта мечта осуществится», – заявил глава трассы в Имоле Умберто Сельватико Эстензе.

В календаре Ф1 есть место для этапа в Имоле. Это 13 сентября, уик-энд, который последует сразу за Гран При Италии в Монце. Имола принимала у себя гонку Формулы 1 с 1980 по 2006 год. В сезоне-1980 этап назывался Гран При Италии, в последующие годы гонку проводили под названием Гран При Сан-Марино. В прошлом году на автодроме имени Энцо и Дино Феррари представили план модернизации: он включает в себя постройку нового здания боксов и медицинского центра.