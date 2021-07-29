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Формула 1 Новости

Имола хочет трехлетний контракт с Формулой 1

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В Эмилии-Романьи рассчитывают заключить контракт и начать пускать на трассу зрителей

Имола хочет трехлетний контракт с Формулой 1

Трасса в Имоле на 13 лет выпадала из календаря Формулы 1, но вернулась в него в сезоне-2020 в качестве замены. В 2021 году Имола вновь приняла этап, заменив другой Гран При. Однако теперь руководство трассы рассчитывает попасть в календарь на постоянной основе.

«Я думаю о том, как бы все это выглядело со зрителями, – сказал губернатор Эмилии-Романьи Стефано Боначчини газете Il Resto del Carlino. – Мы надеемся вернуть к себе чемпионат на два-три года и пускать вакцинированных фанатов. Я жду заключения сделки».

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