Имола хочет трехлетний контракт с Формулой 1

Трасса в Имоле на 13 лет выпадала из календаря Формулы 1, но вернулась в него в сезоне-2020 в качестве замены. В 2021 году Имола вновь приняла этап, заменив другой Гран При. Однако теперь руководство трассы рассчитывает попасть в календарь на постоянной основе.

«Я думаю о том, как бы все это выглядело со зрителями, – сказал губернатор Эмилии-Романьи Стефано Боначчини газете Il Resto del Carlino. – Мы надеемся вернуть к себе чемпионат на два-три года и пускать вакцинированных фанатов. Я жду заключения сделки».