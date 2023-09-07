Имола и Монца решили сотрудничать, чтобы спасти свои Гран При

Из-за стремления боссов Формулы 1 постоянно пополнять календарь новыми этапами многие классические гонки регулярно испытывают прессинг, так как их организаторы не готовы платить сотни миллионов за право принять Гран При.

В этой ситуации особенно сложной выглядит ситуация с двумя итальянскими гонками – в отличие от США, где проходят три этапа, здесь Liberty явно собирается сократить присутствие в стране. Действующие контракты у обоих Гран При рассчитаны еще на два года. В паддоке Монцы активно рассуждали о том, что после этого выживет только одна из них.

Однако вместо того, чтобы конкурировать за эту единственную вакансию, местные власти решили объединить усилия и совместно добиваться продления как того, так и другого соглашения . промоутерами спорта.

Сотрудничество позволит сократить расходы за счет совместного привлечения и более эффективного использования инвестиций для обновления инфраструктуры.

Паоло Пилотто, мэр Монцы, Марко Паньери, мэр Имолы

Два мэра, Паоло Пилотто и Марко Паньери, договорились не участвовать в переговорах с Liberty по отдельности.

«Чтобы продолжить нашу историю, важно представлять не два отдельных города или два региона, – объяснил Паньери. – Мы должны перейти на новый уровень и говорить об одной стране. Это сложно, но необходимо сделать все, что в наших силах. Мы уже начали эту работу, заключив стратегическое партнерство».

Сейчас промоутерский взнос для обеих итальянских гонок составляет по 30 миллионов евро. Это немалая сумма, которую никак не покрыть одной только продажей билетов.

Однако, как рассказал Паньери, общий доход Эмилии-Романьи от проведения прошлогоднего Гран При составил 270 миллионов, то есть инвестиции принесли почти десятикратную отдачу. И теперь Монца с Имолой постараются использовать общие интересы для гарантии будущего своих гонок.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии Фото: Франко Нуньес

Стоит отметить, что гостями Гран При Италии стали премьер-министр страны Джорджа Мелони и ее заместитель Маттео Сальвини – последний участвовал в церемонии награждения. При этом пока в руководстве страны никак не выразили своего отношения к стремлению организаторов сохранить свои этапы.

Совсем не факт, что амбициозные планы итальянцев в итоге станут реальностью, и обе гонки останутся в календаре Ф1. Но если Монца и Имола стали бы бороться между собой, такой сценарий точно был бы исключен.