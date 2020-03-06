Имела ли FIA право засекречивать причины сделки с Ferrari? Версия Адама Купера

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Первая тренировка через
6 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Первая тренировка через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
173 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
180 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
194 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
215 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
229 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
236 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
250 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
264 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Мнение

Имела ли FIA право засекречивать причины сделки с Ferrari? Версия Адама Купера

Поделились
Комментарии
Имела ли FIA право засекречивать причины сделки с Ferrari? Версия Адама Купера
Автор:
6 мар. 2020 г., 11:00

Для команд, которые недовольны решением федерации, ситуация выглядит безнадежной. Казалось бы, они сами год за годом письменно соглашались с тем, что FIA имеет право делать что угодно и не должна ничего никому не объяснять. Но тщательное изучение документов позволяет предположить: у команд есть отправные точки, чтобы не ограничиваться громкими заявлениями, а подать протест

Информация о соглашении между FIA и Ferrari по теме конструкции мотора «Скудерии» стала сюрпризом не только для болельщиков и журналистов, но и для остальных команд Ф1. Точнее, целым набором сюрпризов.

Одним из них оказался закрытый характер расследования. Другим – использование при подведении итогов английского словосочетания settlement agreement. В данном контексте его правильнее будет перевести как «мировое соглашение».

Читайте также:

В итоге все выглядит не как отношения «подозреваемой» команды и надзорного органа, который должен следить за соблюдением закона, а как партнерство двух сторон, которые общаются друг с другом на равных. В процессе этого общения они идут на некие компромиссы – и в итоге Ferrari удается избежать наказаний за предполагаемое нарушение.

Семь команд (то есть все, не входящие в сферу влияния Ferrari) уже выразили свое недовольство ситуацией. В соответствующем заявлении много слов вроде «последовательность», «открытость» и «прозрачность», но суть можно описать без излишних усложнений: конкуренты Ferrari чувствуют, что их поимели.

Руководитель Mercedes Тото Вольф (слева) был инициатором осуждающего FIA заявления, а Кристиана Хорнера можно считать главным «пострадавшим» – ведь именно Red Bull уступил Ferrari вторую строчку в Кубке конструкторов

Руководитель Mercedes Тото Вольф (слева) был инициатором осуждающего FIA заявления, а Кристиана Хорнера можно считать главным «пострадавшим» – ведь именно Red Bull уступил Ferrari вторую строчку в Кубке конструкторов

Фото: Motorsport Images

Однако в этой ситуации руководителей известнейших гоночных команд можно сравнить с пассажирами авиакомпаний-лоукостеров. Как известно, последние нередко забывают, что сами обрекли себя на драконовские доплаты и полеты без питания – когда фактом покупки билета согласились с правилами авиакомпании.

Вот и ситуация с Ferrari развивалась в рамках не слишком часто использующейся, но прописанной в ключевых документах FIA процедуры. И согласие с положениями этих документов семь команд не раз подтверждали – к примеру, при подписании Договора согласия или подаче заявки на участие в очередном чемпионате.

Теория и практика расследований

В соответствующих документах описано, что FIA может проводить закрытые расследования, для вынесения решений по которым может быть собран Международный трибунал. Это имело место, к примеру, летом 2013 года, когда под удар попали Mercedes и Pirelli за проведение внеплановых шинных тестов. Ferrari и Red Bull подали протесты, в результате чего немецкая команда и итальянские шинники получили по строгому предупреждению, а Mercedes еще и отстранили от участия в очередных тестах по ходу сезона.

Дважды объектом расследования становились действия Себастьяна Феттеля. В первый раз (в 2016 году) причиной стали негативные ремарки в радиообмене по адресу руководителя гонки Чарли Уайтинга. Второй раз (в 2017-м) – ситуация, когда при следовании за машиной безопасности Феттель боднул колесами болид Льюиса Хэмилтона. В обоих случаях дело не дошло до трибунала: публично признавая свою вину и обещая больше так не делать, четырехкратный чемпион заключал с FIA своего рода неформальное досудебное соглашение.

«Дела» FIA против Себастьяна Феттеля были связаны с эмоциональными действиями и высказываниями пилота во время гонок – и поэтому закрывались очень быстро

«Дела» FIA против Себастьяна Феттеля были связаны с эмоциональными действиями и высказываниями пилота во время гонок – и поэтому закрывались очень быстро

Фото: XPB Images

Эта схема была в целом принята в 2010 году и описана в так называемых Судебных и дисциплинарных правилах FIA – если быть более точным, в разделе «Дисциплинарные расследования и разбирательства». Исходной точкой является выбор органа, который будет заниматься расследованием. По умолчанию этот выбор осуществляет президент FIA.

Предполагается, что расследование ведется в закрытом режиме – но его ход должен тщательно фиксироваться. К примеру, если те, кто ведет расследование, опрашивают условного Маттиа Бинотто, расшифровка беседы должна быть заверена подписью опрашиваемого. Более того, даже если Бинотто откажется от участия в таком опросе – этот отказ надо получить в письменном виде.

Читайте также:

Закончиться расследование может тремя способами: закрытием дела, передачей его в Международный трибунал или заключением мирового соглашения. В связи с «делом о расходе топлива» FIA не заявила однозначно, что воспользовалась именно этой схемой. Однако именно в рамках этой схемы максимально подробно описывается, кто из задействованных в расследовании и на каких условиях имеет право на иммунитет. Два соответствующих и не самых компактных пункта правил можно, опять же, свести к простой формулировке: надо все честно рассказать и показать по первому требованию FIA.

Об иммунитете в заявлениях федерации также не упоминалось – но между строк явно можно прочитать, что Ferrari приоткрыла кое-какие секреты. Плюс открытым текстом сказано об обязательстве итальянцев провести некие исследования в связи с темой снижения расхода топлива и уровня вредных выбросов.

Как семь команд стали третьей стороной

Самым интересным является последний параграф соответствующего раздела. Его стоит процитировать: «Орган, занимающийся расследованием, и все задействованные лица берут на себя обязательство сохранять конфиденциальность – в частности, в отношении любой не связанной с расследованием третьей стороны. При этом занимающийся расследованием орган может в любое время публично объявить о ходе расследования и его результатах».

Президента FIA Жана Тодта в прошлом году не раз можно было видеть в боксах Mercedes. Однако сейчас климат в отношениях между федерацией и командой явно чуть менее теплый, чем на этой фотографии

Президента FIA Жана Тодта в прошлом году не раз можно было видеть в боксах Mercedes. Однако сейчас климат в отношениях между федерацией и командой явно чуть менее теплый, чем на этой фотографии

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Вроде бы все просто. В теории FIA могла вообще ничего никому не рассказывать – и даже спорное исходное заявление, появившееся под конец второй недели тестов в Барселоне, можно квалифицировать как проявление доброй воли федерации и стремление сделать ее деятельность более прозрачной.

Однако первое предложение параграфа подталкивает задать вопрос: можно ли считать семь команд Ф1 «не связанной с расследованием третьей стороной»? Ведь от степени легальности моторов Ferrari напрямую зависят результаты минимум шести из этих команд – результаты и спортивные, и финансовые.

Читайте также:

В своем заявлении команды написали, что поступающая от FIA информация пока вызывает больше вопросов, чем ответов. И вопрос о возможностях трактовки статуса «недовольных» по отношению к расследованию (а значит и о возможностях повлиять на режим секретности вокруг результатов этого расследования) займет в списке вопросов не последнее место.

Следующая новость
У Квята сменился физиотерапевт. Новый – из клуба английской премьер-лиги

Предыдущая новость

У Квята сменился физиотерапевт. Новый – из клуба английской премьер-лиги
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Адам Купер

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Первая тренировка Старт через
6 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
чт 12 мар.
пт 13 мар.
21:00
12:00
Вторая тренировка
пт 13 мар.
пт 13 мар.
01:00
16:00
Третья тренировка
пт 13 мар.
сб 14 мар.
23:00
14:00
Квалификация
сб 14 мар.
сб 14 мар.
02:00
17:00
Гонка
вс 15 мар.
вс 15 мар.
01:10
16:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

В России было запрещено смотреть гонки Формулы 1 без Попова. В 2020 году запрет исчезнет

2
Формула 1

Имела ли FIA право засекречивать причины сделки с Ferrari? Версия Адама Купера

37мин
3
Формула 1

У Квята сменился физиотерапевт. Новый – из клуба английской премьер-лиги

4
Формула 1

В Бахрейне экстренно остановили продажу билетов на Гран При Формулы 1

5
Формула 1

Видео: круг Квята по «Каталунье», снятый на камеру 360 градусов

Последние видео

Макс Ферстаппен проехал круг по «Зандфорту»: видео 01:31
Формула 1

Макс Ферстаппен проехал круг по «Зандфорту»: видео

Трасса Формулы 1 в Ханое: вид сверху 00:45
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: вид сверху

Подвеска Red Bull крупным планом: разбираемся, как все устроено 01:52
Формула 1

Подвеска Red Bull крупным планом: разбираемся, как все устроено

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020 01:18
Формула 1

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri 00:44
Формула 1

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri

Самое важное:

Имела ли FIA право засекречивать причины сделки с Ferrari? Версия Адама Купера
F1

Имела ли FIA право засекречивать причины сделки с Ferrari? Версия Адама Купера

У Квята сменился физиотерапевт. Новый – из клуба английской премьер-лиги
F1

У Квята сменился физиотерапевт. Новый – из клуба английской премьер-лиги

Песок, бэнкинг, холмы. Посмотрите, как Ферстаппен едет по новому «Зандфорту»
F1

Песок, бэнкинг, холмы. Посмотрите, как Ферстаппен едет по новому «Зандфорту»

В России было запрещено смотреть гонки Формулы 1 без Попова. В 2020 году запрет исчезнет
F1

В России было запрещено смотреть гонки Формулы 1 без Попова. В 2020 году запрет исчезнет

В Бахрейне экстренно остановили продажу билетов на Гран При Формулы 1
F1

В Бахрейне экстренно остановили продажу билетов на Гран При Формулы 1

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар. - 15 мар.
Билеты
19 мар. - 22 мар.
Билеты
2 апр. - 5 апр.
Билеты
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.