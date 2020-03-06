Имела ли FIA право засекречивать причины сделки с Ferrari? Версия Адама Купера
Для команд, которые недовольны решением федерации, ситуация выглядит безнадежной. Казалось бы, они сами год за годом письменно соглашались с тем, что FIA имеет право делать что угодно и не должна ничего никому не объяснять. Но тщательное изучение документов позволяет предположить: у команд есть отправные точки, чтобы не ограничиваться громкими заявлениями, а подать протест
Информация о соглашении между FIA и Ferrari по теме конструкции мотора «Скудерии» стала сюрпризом не только для болельщиков и журналистов, но и для остальных команд Ф1. Точнее, целым набором сюрпризов.
Одним из них оказался закрытый характер расследования. Другим – использование при подведении итогов английского словосочетания settlement agreement. В данном контексте его правильнее будет перевести как «мировое соглашение».
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В итоге все выглядит не как отношения «подозреваемой» команды и надзорного органа, который должен следить за соблюдением закона, а как партнерство двух сторон, которые общаются друг с другом на равных. В процессе этого общения они идут на некие компромиссы – и в итоге Ferrari удается избежать наказаний за предполагаемое нарушение.
Семь команд (то есть все, не входящие в сферу влияния Ferrari) уже выразили свое недовольство ситуацией. В соответствующем заявлении много слов вроде «последовательность», «открытость» и «прозрачность», но суть можно описать без излишних усложнений: конкуренты Ferrari чувствуют, что их поимели.
Руководитель Mercedes Тото Вольф (слева) был инициатором осуждающего FIA заявления, а Кристиана Хорнера можно считать главным «пострадавшим» – ведь именно Red Bull уступил Ferrari вторую строчку в Кубке конструкторов
Фото: Motorsport Images
Однако в этой ситуации руководителей известнейших гоночных команд можно сравнить с пассажирами авиакомпаний-лоукостеров. Как известно, последние нередко забывают, что сами обрекли себя на драконовские доплаты и полеты без питания – когда фактом покупки билета согласились с правилами авиакомпании.
Вот и ситуация с Ferrari развивалась в рамках не слишком часто использующейся, но прописанной в ключевых документах FIA процедуры. И согласие с положениями этих документов семь команд не раз подтверждали – к примеру, при подписании Договора согласия или подаче заявки на участие в очередном чемпионате.
Теория и практика расследований
В соответствующих документах описано, что FIA может проводить закрытые расследования, для вынесения решений по которым может быть собран Международный трибунал. Это имело место, к примеру, летом 2013 года, когда под удар попали Mercedes и Pirelli за проведение внеплановых шинных тестов. Ferrari и Red Bull подали протесты, в результате чего немецкая команда и итальянские шинники получили по строгому предупреждению, а Mercedes еще и отстранили от участия в очередных тестах по ходу сезона.
Дважды объектом расследования становились действия Себастьяна Феттеля. В первый раз (в 2016 году) причиной стали негативные ремарки в радиообмене по адресу руководителя гонки Чарли Уайтинга. Второй раз (в 2017-м) – ситуация, когда при следовании за машиной безопасности Феттель боднул колесами болид Льюиса Хэмилтона. В обоих случаях дело не дошло до трибунала: публично признавая свою вину и обещая больше так не делать, четырехкратный чемпион заключал с FIA своего рода неформальное досудебное соглашение.
«Дела» FIA против Себастьяна Феттеля были связаны с эмоциональными действиями и высказываниями пилота во время гонок – и поэтому закрывались очень быстро
Фото: XPB Images
Эта схема была в целом принята в 2010 году и описана в так называемых Судебных и дисциплинарных правилах FIA – если быть более точным, в разделе «Дисциплинарные расследования и разбирательства». Исходной точкой является выбор органа, который будет заниматься расследованием. По умолчанию этот выбор осуществляет президент FIA.
Предполагается, что расследование ведется в закрытом режиме – но его ход должен тщательно фиксироваться. К примеру, если те, кто ведет расследование, опрашивают условного Маттиа Бинотто, расшифровка беседы должна быть заверена подписью опрашиваемого. Более того, даже если Бинотто откажется от участия в таком опросе – этот отказ надо получить в письменном виде.
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Закончиться расследование может тремя способами: закрытием дела, передачей его в Международный трибунал или заключением мирового соглашения. В связи с «делом о расходе топлива» FIA не заявила однозначно, что воспользовалась именно этой схемой. Однако именно в рамках этой схемы максимально подробно описывается, кто из задействованных в расследовании и на каких условиях имеет право на иммунитет. Два соответствующих и не самых компактных пункта правил можно, опять же, свести к простой формулировке: надо все честно рассказать и показать по первому требованию FIA.
Об иммунитете в заявлениях федерации также не упоминалось – но между строк явно можно прочитать, что Ferrari приоткрыла кое-какие секреты. Плюс открытым текстом сказано об обязательстве итальянцев провести некие исследования в связи с темой снижения расхода топлива и уровня вредных выбросов.
Как семь команд стали третьей стороной
Самым интересным является последний параграф соответствующего раздела. Его стоит процитировать: «Орган, занимающийся расследованием, и все задействованные лица берут на себя обязательство сохранять конфиденциальность – в частности, в отношении любой не связанной с расследованием третьей стороны. При этом занимающийся расследованием орган может в любое время публично объявить о ходе расследования и его результатах».
Президента FIA Жана Тодта в прошлом году не раз можно было видеть в боксах Mercedes. Однако сейчас климат в отношениях между федерацией и командой явно чуть менее теплый, чем на этой фотографии
Фото: Steve Etherington / Motorsport Images
Вроде бы все просто. В теории FIA могла вообще ничего никому не рассказывать – и даже спорное исходное заявление, появившееся под конец второй недели тестов в Барселоне, можно квалифицировать как проявление доброй воли федерации и стремление сделать ее деятельность более прозрачной.
Однако первое предложение параграфа подталкивает задать вопрос: можно ли считать семь команд Ф1 «не связанной с расследованием третьей стороной»? Ведь от степени легальности моторов Ferrari напрямую зависят результаты минимум шести из этих команд – результаты и спортивные, и финансовые.
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В своем заявлении команды написали, что поступающая от FIA информация пока вызывает больше вопросов, чем ответов. И вопрос о возможностях трактовки статуса «недовольных» по отношению к расследованию (а значит и о возможностях повлиять на режим секретности вокруг результатов этого расследования) займет в списке вопросов не последнее место.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Адам Купер
Имела ли FIA право засекречивать причины сделки с Ferrari? Версия Адама Купера
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