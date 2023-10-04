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«Им стоило оставить Лоусона». Херберт счел ошибкой выбор AlphaTauri на 2024-й

По мнению бывшего гонщика Ф1, команде лучше было отказаться от услуг Даниэля Риккардо и доверить свои машины Юки Цуноде и Лиаму Лоусону

Александр Кабановский
Автор:
Лиам Лоусон, Scuderia AlphaTauri, на параде пилотов

Состав AlphaTauri в нынешнем сезоне отличается редкой для Формулы 1 нестабильностью. Чемпионат за рулем бело-синей машины начал Ник де Врис, но его выступления оказались столь неубедительными, что большие боссы Red Bull уволили голландца уже после 11 Гран При. 

Место в кокпите занял 33-летний Даниэль Риккардо, чей вынужденный отпуск в статусе резервиста внезапно оказался очень коротким. Однако австралийский гонщик попал в аварию по ходу пятничных тренировок в Зандфорте – и сам выбыл из строя на два месяца из-за перелома левой кисти. 

Пока Даниэль восстанавливался, а уже его в свою очередь замещал молодой Лиам Лоусон, команда объявила свой состав на будущий сезон. Ее выбор пал на Риккардо и Юки Цуноду.

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По мнению Джонни Херберта, который выиграл три гонки Ф1 в 90-х, AlphaTauri допустила ошибку, отказавшись от услуг Лоусона. Тот уже проявил себя с лучшей стороны и финишировал девятым в Сингапуре – это максимальный результат коллектива в нынешнем сезоне. 

«Юки Цунода тоже хорошо справляется, но у меня есть впечатление, что Лиам уже взял под контроль ситуацию в AlphaTauri, – цитирует британца Motor Sport Magazine. – И я считаю, что он уже заслужил контракт на 2024-й. 

Я не согласен с выбором команду оставить Даниэля Риккардо на будущий год. С ним ли связано их будущее? Нет, будущее за Лиамом. 

Я понимаю, что Даниэль даже не получил нормальной возможности проявить себя до аварии в Зандфорте. Но за то время, что он провел за рулем, ему не удалось добиться "вау-эффекта".

А вот у Лиама, как по мне, это очень даже получилось. Он действительно показал кое-что особенное. 

И именно дуэт Лоусон/Цунода стоило бы оставить в AlphaTauri на будущий год. В конце концов, это же молодежная команда, которая должна развивать юные таланты».

Риккардо пропустит Гран При Катара в этот уик-энд, но должен вернуться в кокпит через две недели в Остине. Многие в паддоке полагают, что с 2025 года именно Даниэль займет в Red Bull Racing место, освободившееся после ухода Серхио Переса. 

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