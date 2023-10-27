«Им сошло с рук». Льюис рассказал, что планки в Остине были сточены на многих машинах

Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер были исключены из протокола американского этапа – техническая инспекция после финиша обнаружила, что контрольная планка под днищем их машин повреждена сильнее, чем допускают правила.

При этом проверка была выборочной, судьи действовали в соответствии с протоколами FIA и изучили всего четыре машины – на Red Bull Макса Ферстаппена и McLaren Ландо Норриса нарушений не оказалось.

Приехав на следующий этап в Мексику, потерявший второе место Хэмилтон смог впервые высказаться о случившемся.

«Я только вернулся с пресс-конференции и собирался залезть в бассейн с ледяной водой, – рассказал пилот Mercedes. – Но тут примчался Тото [Вольф, глава команды] и все мне рассказал. Понятно, что я ощутил подавленность – ведь это был такой классный день с такой классной гонкой.

Полностью я обо всем узнал, только когда вернулся домой. Понятно, что после такого чувствуешь опустошение, хотя и позитива тоже можно отыскать немало».

Фото: Марк Саттон Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Но самое интересное британец озвучил после этого.

«Мне довелось узнать из нескольких источников, что многие другие машины [после финиша] тоже не соответствовали правилам.

Но их просто не проверяли, так что им все сошло с рук. Знаете, я выступаю здесь уже 16 лет – и это уже не первый случай, когда кому-то удается уйти от наказания или просто везет, что его не проверяют.

Как мне кажется, нам следует создать более совершенную структуру, которая могла бы гарантировать справедливость и равный подход».

Он добавил, что первопричиной их с Mercedes неприятностей в Остине стал спринтерский формат уик-энда с единственной тренировкой.

«Прежде на этой трассе у нас никогда не было таких проблем, – объяснил Льюис. – Но это потому, что мы не должны были фиксировать настройки после пятничного утра и всегда могли что-то поменять.

Это особенно важно на кочковатой трассе, так как именно этот фактор в итоге и сказался. Какие-то машины справляются с неровностями лучше – просто посмотрите на записи, как трясло голову Шарля, а как – мою. И дело не с том, что мы опускаем машины слишком низко. Просто на кочках они задевают асфальт».

Пять сотых миллиметра

Семикратный чемпион признался, что для Mercedes величина дорожного просвета не является сейчас критическим фактором.

«Знаете, это было так в прошлом году, – сказал он. – Тогда машина ехала, только если сделать ее предельно жесткой и максимально зажать клиренс. Сейчас такого уже нет, и мы не стремимся любой ценой прижать ее к асфальту.

На самом деле, нам просто не повезло. Превышение износа в задней части планки составило 0,05 мм. Это никак не повлияло на скорость. Мы были быстры совсем не потому, что нарушили правила.

Именно из-за этого такой исход уик-энда стал для нас особенно болезненным. На самом деле, если бы поменяли задние пружины [на более жесткие] – то, возможно, поехали бы даже лучше.

Как бы то ни было, есть надежда, что в этот уик-энда мы сохраним показанную в Остине форму. Важно не допустить чрезмерной реакции на случившееся. Думаю, все будет в порядке».