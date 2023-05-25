«Им нужна страховка». Кравитц о будущем Mercedes и Льюиса
Популярный репортер Sky Sport поделился мыслями о том, что сейчас происходит в отношениях пилота и команды – и кого еще затрагивает эта история
На неделе перед Гран При Монако в гоночной прессе появились слухи, будто Ferrari предложила Льюису Хэмилтону 40 миллионов фунтов за совместные выступления в сезоне 2024 года. Команду не остановила даже необходимость расторжения контракта с одним из нынешних гонщиков.
Днем позже глава Mercedes F1 Тото Вольф заверил, что все это лишь газетные утки, а Льюис намерен остаться в Брэкли – подтвердив при этом, что между ним и Хэмилтоном действительно есть разногласия по поводу финансовых вопросов.
При этом ранее журналист Лео Туррини опубликовал собственный инсайд о тайных переговорах самой Mercedes с Шарлем Леклером.
В подкасте Sky Sports F1 своим мнением об этой запутанной ситуации поделился популярный репортер Тед Кравитц.
«Mercedes нужна страховка на случай, если Льюис все же решит уйти или завершить карьеру, – объяснил Тед. – И сейчас все выглядит так, что такой страховкой для них является именно Леклер.
Им нужно дождаться, пока подрастут собственные юниоры. Прежде всего это Кими Антонелли, который точно станет будущим чемпионом».
16-летний итальянец Антонелли, который уже завоевал пять титулов в картинговых и формульных чемпионатах, в этом сезоне стартует в европейской Формуле Regional, где пока занимает второе место.
Тед Кравитц, репортер Sky Sports
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Возвращаясь к Хэмилтону, Кравитц продолжил: «Как по мне, 40 миллионов для него – это весьма скромное предложение. Оно примерно на 5 млн меньше того, что гонщик получает сейчас.
Насколько я знаю, в Mercedes готовы предложить ему близкую сумму не только за предстоящий сезон, но и [ежегодно] в рамках долгосрочного сотрудничества с брендом. Для Льюиса это весьма значимая величина».
При этом репортер допустил, что Скудерия действительно пыталась переманить Хэмилтона: «Ferrari сейчас готова предложить работу всем. Фредерик Вассер собирает разбитую команду по кусочкам, пытаясь вернуть людям веру в то, что они делают что-то необыкновенное. Шутка ли, они предлагали огромные деньги Эдриану Ньюи.
У них лучшая и самая большая команда в Ф1, которая сейчас проходит фазу перестройки. Неудивительно, что они решили заполучить Льюиса. И если бы [президент компании] Джон Элканн предложил ему не 40, а 80 миллионов, это привлекло бы всеобщее внимание.
Но не думаю, что сейчас он согласится на переход, разве что после того, как завоюет восьмой титул с Mercedes, получив там быструю машину. После этого вполне можно подумать о Ferrari, хотя гонщику уже будет к тому времени 40 с лишним…».
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