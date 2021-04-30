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Формула 1 / Гран При Португалии Новости

Илотту пришлось бороться с ветром за свой шлем

Сев за руль Alfa Romeo в пятничной тренировке Гран При Португалии, британец столкнулся с необычной проблемой

Илотту пришлось бороться с ветром за свой шлем

Каллум Илотт в нынешнем сезоне является резервным пилотом Ferrari – и в Портимане получил возможность дебютировать за рулем машины Ф1 по ходу Гран При. Вообще говоря, это должно было случиться еще прошлой осенью в Германии, но тогда из-за ненастной погоды заезды в пятницу отменили, и британцу пришлось набраться терпения. 

В итоге на этот раз он проехал 21 круг, стал 17-м по скорости и проиграл четыре десятых другому пилоту команды Кими Райкконену. Однако заезды не обошлись для Каллума без сложностей. 

Как рассказал он сам, на прямых португальской трассы набегающий поток воздуха пытался сдернуть с него шлем.

 

«Если говорить точнее, его разбалтывало из стороны в сторону, – рассказал гонщик по ходу медиа-сессии. – Дело в том, что найти верный аэродинамический баланс машины очень сложно, а шлем сейчас очень активно используется для перенаправления воздуха. А моя позиция в кокпите была не такой, как у Антонио».

Рост Илотта составляет 176 сантиметров, тогда как у Джовинацци – 185. Шлем британского гонщика оказался ниже, чем у основного пилота Alfa Romeo, потому и распределение давлений получилось иным. Из-за этого воздух и пытался оставить Каллума без шлема. 

«Эффект проявлялся только на высокой скорости, – рассказал Илотт. – Это доставляло определенный дискомфорт. Наверное, на будущее стоит внести кое-какие изменения».

Британец не сказал точно, что его ждут новые пятничные сессии в этом сезоне, но выразил надежду на это. 

Рассказывая про свой первый опыт, он также отметил: «Я начал осторожно, но постепенно набрал скорость и на жестких шинах отстал от Кими всего на одну десятую, что неплохо. Но после перехода на мягкие дня меня оказалось сюрпризом, насколько больше сцепления они обеспечивают. 

Поначалу возникли сложности, но мы скорректировали баланс и в итоге, думаю, мне удалось показать неплохое время. Мы полностью выполнили программу, а я смог многому научиться.

Мне бы хотелось поездить больше, но тренировка длится всего час. По ходу заездов ты полностью сконцентрирован на пилотаже, так что сейчас у меня есть возможность осознать все, что случилось, и насладиться позитивными эмоциями от этой невероятной машины».

Джовинацци вернулся за руль Alfa Romeo после обеда и во второй тренировке также показал 17-е время. 

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Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников
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Серия Формула 1
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