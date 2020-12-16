Илотт стал тест-пилотом Ferrari

Каллум Илотт в 2021 году будет выступать тест-пилотом Ferrari. Пока неизвестно, будет ли британец при этом выступать в каком-либо чемпионате.

В прошедшем сезоне Илотт стал вице-чемпионом Формулы 2, уступив лишь Мику Шумахеру. После этого Каллум подтвердил, что не останется в серии на третий сезон. Как член Академии Ferrari Илотт считался кандидатом на перевод в Формулу 1, но в итоге Скудерия повысила лишь Шумахера-младшего.

В 2020 году Илотт одержал три победы и завоевал пять поул-позиций в Ф2. Он должен был принять участие в тренировке Ф1 в Германии, но она сорвалась из-за плохой погоды.