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Формула 1 / Новость

Илотт стал тест-пилотом Ferrari

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Илотт стал тест-пилотом Ferrari
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Главный соперник Шумахера попал в Ф1, но не в боевом статусе

Каллум Илотт в 2021 году будет выступать тест-пилотом Ferrari. Пока неизвестно, будет ли британец при этом выступать в каком-либо чемпионате.

В прошедшем сезоне Илотт стал вице-чемпионом Формулы 2, уступив лишь Мику Шумахеру. После этого Каллум подтвердил, что не останется в серии на третий сезон. Как член Академии Ferrari Илотт считался кандидатом на перевод в Формулу 1, но в итоге Скудерия повысила лишь Шумахера-младшего. 

В 2020 году Илотт одержал три победы и завоевал пять поул-позиций в Ф2. Он должен был принять участие в тренировке Ф1 в Германии, но она сорвалась из-за плохой погоды.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Каллум Илотт
Автор Чарльз Брэдли

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