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Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Илотт проведет пятничную тренировку в Португалии за рулем Alfa Romeo

Автор:
, Главный редактор

Британский пилот не впервые сядет за руль болида Ф1, но впервые сделает это в рамках этапа чемпионата мира

Илотт проведет пятничную тренировку в Португалии за рулем Alfa Romeo

Каллум Илотт объявлен вторым запасным пилотом команды Alfa Romeo. Как сообщает гоночная команда, британец будет выполнять эту роль, когда уже являющийся запасным пилотом Роберт Кубица не сможет присутствовать на Гран При. Приступит к работе Илотт уже в эти выходные, когда проведет за рулем болида С41 первую тренировку Гран При Португалии.

Напомним, что в прошлом году Илотт, который входит в программу подготовки молодых гонщиков Ferrari, стал вице-чемпионом Формулы 2. После этого он был объявлен тест-пилотом Ferrari. Кроме того, гонщик в этом году выступает на Ferrari команды Iron Lynx в турнире GT World Challenge Europe – в минувшие выходные экипаж Илотта закончил на 4-й позиции первую гонку сезона, 3-часовой заезд в Монце.

Илотт уже дважды управлял болидами Alfa Romeo на тестах – а вот в заездах в рамках Гран При примет участие впервые. Изначально планировалось, что он проедет первую тренировку прошлогоднего Гран При Айфеля в составе Haas – однако в тот уик-энд все пятничные заезды были отменены из-за плохой погоды.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Автор Кирилл Качнов

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