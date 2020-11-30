Илотт не смог найти место в Формуле 1 на 2021 год

Британец Каллум Илотт по чистой скорости входит в число сильнейших гонщиков Формулы 2. Из 11 квалификаций нынешнего чемпионата он выиграл пять – больше любого из своих соперников.

Однако в гонках 22-летний спортсмен довольно часто в силу самых разных причин теряет очки. В результате перед финальным сезоном он занимает в общем зачете только второе место, отставая на 14 баллов от Мика Шумахера.

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Этой осенью в СМИ не раз появлялись спекуляции о том, что Илотт может стать в сезоне-2021 гонщиком связанных со Скудерией команд – Alfa Romeo или Haas. Каллум должен был провести с первой из них пятничную тренировку на «Нюрбургринге», однако этим планам помешала погода.

Вечером в понедельник Илотт опубликовал в социальных сетях заявление, что Ferrari не нашла для него возможности продолжить карьеру в Формуле 1.

«Время объявить, что мне сказали: я не буду выступать в Ф1 в 2021 году, – написал он. – Понятно, что сам я знаю об этом уже пару недель. Я расстроен, но лишь буду работать еще упорнее и сделаю все возможное, чтобы это произошло в 2022-м.

В любом случае, у меня есть чемпионат, который я хочу выиграть».

Сложно сделать однозначный вывод, какой именно чемпионат – Ф1 или Ф2 – Каллум имеет в виду. При этом, если Илотт отберет у немца титул в Формуле 2, то по правилам молодежной серии не сможет выступать в ней в будущем году.

Но сделанное им объявление стало еще одним подтверждением того, что из всех слушателей Академии Ferrari только Мик Шумахер окажется в будущем сезоне в Ф1, заняв одно из мест в Haas.

Илотт уже подтвержден в качестве участника молодежных тестов Ф1 в Абу-Даби: он проведет их в составе Alfa Romeo.

Ожидается, что еще один протеже Ferrari Роберт Шварцман, одержавший победу на недавнем этапе Ф2 в Бахрейне, продолжит выступления в первенстве в будущем году.