Илотт дебютирует в IndyCar

Вице-чемпион Формулы 2 Каллум Илотт проведет свою первую гонку в американской серии IndyCar. Британец выступит за команду Juncos Hollinger на этапе в Портленде на следующей неделе.

Илотт в этом сезоне выступает резервным гонщиком Alfa Romeo и тест-пилотом Ferrari. После второго места в чемпионате Ф2 в прошлом сезоне, в этом году Илотт не проводит полноценный сезон ни в одной из серий. На его счету три гонки в серии GT World Challenge Europe и третье место на Ле-Мане в классе GTE Am.

Ранее в IndyCar дебютировал другой пилот Ф2 и протеже Alpine – Кристиан Лундгор.