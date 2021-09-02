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Формула 1 Новости

Илотт дебютирует в IndyCar

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Еще один юниор поедет в Америку, не дождавшись места в Ф1

Илотт дебютирует в IndyCar

Вице-чемпион Формулы 2 Каллум Илотт проведет свою первую гонку в американской серии IndyCar. Британец выступит за команду Juncos Hollinger на этапе в Портленде на следующей неделе. 

Илотт в этом сезоне выступает резервным гонщиком Alfa Romeo и тест-пилотом Ferrari. После второго места в чемпионате Ф2 в прошлом сезоне, в этом году Илотт не проводит полноценный сезон ни в одной из серий. На его счету три гонки в серии GT World Challenge Europe и третье место на Ле-Мане в классе GTE Am.

Ранее в IndyCar дебютировал другой пилот Ф2 и протеже Alpine – Кристиан Лундгор.

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