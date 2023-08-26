«Или в Пиастри, или в стену». Риккардо объяснил аварию в тренировке

Даниэль Риккардо успел провести за AlphaTauri всего два Гран При. По ходу второй тренировки в Зандфорте он врезался в ограждение – и хотя удар был не таким сильным, пилот не убрал руки с руля, что привело к печальным последствиям.

В местной больнице, куда 34-летнего спортсмена отправили из медцентра трассы после жалоб на боль в запястье, у него обнаружили перелом пястной кости в левой кисти.

Tоворя о том, как вообще стала возможна его авария, ведь на входе в злополучный третий поворот уже были желтые флаги после аналогичного происшествия с Оскаром Пиастри, Риккардо объяснил: «Помню только, как я входил в тот поворот. Уже будучи в нем, я увидел машину Пиастри – и должен был выбирать, в него врезаться или в стену.

Я выбрал стену, но времени убрать руки с руля не хватило, он дернулся и сильно ударил меня по кисти».

Даниэль точно не сможет продолжить Гран При Нидерландов, а также с высокой вероятностью пропустит Гран При в Монце на следующей неделе.

После аварии Даниэля Риккардо, AlphaTauri AT04 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

По информации Motorsport.com, сейчас в Red Bull ищут возможность привлечь к лечению гонщика знаменитого доктора из MotoGP Хавьера Мира, который прошедшей зимой помогал восстановиться Лэнсу Строллу после падения с велосипеда.

Говоря о своем ближайшем будущем, Риккардо объяснил: «Все это, конечно, очень огорчает. Понятно, что я постараюсь как можно быстрее вернуться в строй. Но хотя мне бы и хотелось сделать это поскорее, важно убедиться, что восстановление проходит правильно – чтобы я сел за руль сильным и быстрым».

В Зандфорте гонщика заменит Лаим Лоусон, которого ждет дебют в максимально сложных условиях – в 2023 году новозеландец ни разу не пилотировал технику Ф1.

«Для Лиама это хорошая возможность, – отметил Даниэль. – Жаль, что из-за меня команде приходится вновь менять планы, но я желаю им с Лиамом сильно провести уик-энд».

Главный гоночный инженер AlphaTauri Джонатан Эддолс заверил, что Лоусон готов к выступлению: «Все произошло очень быстро, но Лиам уже доказывал, что готов прийти на замену. И вся команда поддержит его».

Между тем, в гоночных СМИ в субботу утром появились предположения о том, что Риккардо может понадобиться операция на руке, что отложит его возвращение в Ф1.