«Или гонка будет в Сан-Паулу, или ее не будет вообще». Бразильский промоутер о будущем этапа

Судьба бразильского этапа оказалась под сомнением после того, как минувшей президент страны Жаир Болсонару объявил о переносе гонки на новую трассу в Рио-де-Жанейро уже с 2020 года.

Тогда руководство Ф1 урезонило лидера страны, напомнив о контракте с «Интерлагосом» на два ближайших Гран При. После этого Болсонару объявил о создании в Рио «мировой столицы автоспорта». И даже несмотря на судебные тяжбы местные организаторы продолжали борьбу за этап 2021 года.

По ходу проходящего сейчас уик-энда Ф1 в Сан-Паулу тема будущего этой гонки активно обсуждается в паддоке. Представители «Интерлагоса» в последние недели провели переговоры с боссами Ф1 в Лондоне, а также встретились с конкурентами из Рио.

Комментируя для Motorsport.com итоги этих встреч, промоутер гонки Тамаш Рохони сказал: «Думаю, вероятность [сохранить гонку на нынешней трассе] именно такая, как сказал президент [про Рио – 99%]. Или этап останется здесь, или Гран При Бразилии не будет вовсе.

Я ничего не буду комментировать про Рио, так как ничего не знаю. Мне лишь известно, что там был участок земли с деревьями и животными, и до настоящего момента там деревья и животные. И мне видится физически невозможным провести там международные соревнования в 2021-м. Однако есть люди, которые считают иначе».

Он добавил: «Рио остается вариантом, у них есть поддержка президента. На его стороне Чейз Кэри, он говорил о 99-процентной вероятности гонки в Рио. Сейчас он так уже не говорит».

Отвечая на вопрос, могло ли быть так, что Болсонару неверно информировали о положении дел, промоутер сказал: «Скверно информировали, да. Не было никаких причин говорить такое. Если кто-то хочет принять Гран При в 2021 году, в мае у него уже должна быть готовая трасса. Сейчас конец 2019-го, и до этого момента остается 16 месяцев».

Как объяснил Рохони, у организаторов еще есть некоторое время, чтобы договориться: «Иначе и быть не может. Календарь обычно обсуждается до августа или сентября предыдущего года».

При этом, по его мнению, было бы здорово продлить календарь с «Интерлагосом» сразу до сезона-2030: «Для нас это был бы отличный вариант. Очень сложно работать, когда у вас краткосрочные договоренности. Большие компании любят планировать на долгий период. Heineken, например – для них Бразилия является крупнейшим рынком, эти парни не заинтересуются, если речь идет про два-три года».