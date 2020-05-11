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Формула 1 / Новости

Икры – новый приоритет. Как тренируется Льюис Хэмилтон

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Икры – новый приоритет. Как тренируется Льюис Хэмилтон
Автор:
11 мая 2020 г., 13:06

Во время самоизоляции чемпион Формулы 1 начал уделять внимание тем мускулам, которыми не занимался прежде

Льюис Хэмилтон объяснил, как изменились его тренировки во время вынужденного перерыва в Формуле 1. В интервью пресс-службе команды Mercedes британец признался, что раньше не уделял должного внимания икрам. И теперь эта часть тела стала для гонщика приоритетом.

«Существуют довольно нудные упражнения – скажем, на укрепление икроножных мышц, – рассказал Хэмилтон. – Такие тренировки не приносят никакой радости, они всегда скучны – но при этом действительно важны для организма. Так что [на карантине] я решил сосредоточиться на слабых зонах своего тела. 

Думаю, у каждого человека тело приобретает определенную форму, где есть более сильные и более слабые мышцы. В тренажерном зале проще концентрироваться на крупных мускулах. Из-за этого более мелкие недополучают нагрузку. Сейчас я пытаюсь это исправить и укрепить свое тело во всех возможных местах. 

Я стараюсь выйти на следующий уровень; понять, где пик моей формы. Я великолепно чувствовал себя на старте сезона. Ужасно, что мы не смогли начать чемпионат как следуетНо, по крайней мере, [эта отсрочка] дала мне время, чтобы улучшить свое физическое состояние». 

А вот как тренируются другие гонщики Формулы 1:

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Power+

Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes F1 W11 EQ Power+ на предсезонных тестах Формулы 1

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

 

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Автор Адам Купер

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