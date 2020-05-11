Икры – новый приоритет. Как тренируется Льюис Хэмилтон
Во время самоизоляции чемпион Формулы 1 начал уделять внимание тем мускулам, которыми не занимался прежде
Льюис Хэмилтон объяснил, как изменились его тренировки во время вынужденного перерыва в Формуле 1. В интервью пресс-службе команды Mercedes британец признался, что раньше не уделял должного внимания икрам. И теперь эта часть тела стала для гонщика приоритетом.
«Существуют довольно нудные упражнения – скажем, на укрепление икроножных мышц, – рассказал Хэмилтон. – Такие тренировки не приносят никакой радости, они всегда скучны – но при этом действительно важны для организма. Так что [на карантине] я решил сосредоточиться на слабых зонах своего тела.
Думаю, у каждого человека тело приобретает определенную форму, где есть более сильные и более слабые мышцы. В тренажерном зале проще концентрироваться на крупных мускулах. Из-за этого более мелкие недополучают нагрузку. Сейчас я пытаюсь это исправить и укрепить свое тело во всех возможных местах.
Я стараюсь выйти на следующий уровень; понять, где пик моей формы. Я великолепно чувствовал себя на старте сезона. Ужасно, что мы не смогли начать чемпионат как следует. Но, по крайней мере, [эта отсрочка] дала мне время, чтобы улучшить свое физическое состояние».
А вот как тренируются другие гонщики Формулы 1:
Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes F1 W11 EQ Power+ на предсезонных тестах Формулы 1
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
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|Автор
|Адам Купер
Икры – новый приоритет. Как тренируется Льюис Хэмилтон
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