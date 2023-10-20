«Их смогут оплатить три-четыре пилота». Элбон раскритиковал новые штрафы

В новой редакции Международного спортивного кодекса FIA, утвержденной недавно, размер денежного наказания для участников Формулы 1 повысили с 250 тысяч до миллиона евро, объяснив такой шаг «текущими потребностями автоспорта».

Следует признать, что необходимость в повышении максимального штрафа отчасти действительно назрела – недавно Льюиса Хэмилтона обязали выплатить 25 тысяч долларов за то, что он пересек трассу в Катаре после аварии. Сумма, которая выглядит огромной для обычных людей, звездам Ф1 с их огромными зарплатами едва ли кажется значимой.

Однако миллион – это уже совсем другой уровень. По мнению Алекса Элбона из Williams, такие наказания даже пилотам Гран При не всегда по карману.

«Думаю, люди не понимают, что зарплаты пилотов, особенно в первые два-три сезона выступлений, совсем не такие большие, как принято считать, – объяснил Элбон в четверг перед Гран При США. – И такой штраф заставит вас влезть в долги.

Мы и так ежегодно платим шестизначные суммы за Суперлицензию, это очень много. Не могу вспомнить другой спортивной дисциплины, где участникам нужно платить просто за то, чтобы выйти на старт».

Алекс добавил: «В конце концов, если штрафы вырастут до миллиона, позволить себе оплатить их смогут всего три-четыре гонщика в пелотоне».

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images Алекс Элбон, Williams Racing, с монстр-траком

Соперника поддержал и Кевин Магнуссен из Haas: «С такими правилами я бы просто не смог выступать [в начале карьеры] и вынужден был бы уйти. Уж не знаю, что нужно будет нарушить, чтобы получить миллионный штраф, но это звучит нелепо».

Стоит отметить, что за последние сезоны в Ф1 никогда не назначали гонщикам максимально возможный по старым правилам штраф в 250 тысяч евро. Наказание Льюису в 50 тысяч, половина из которых условно, выглядит едва ли не наибольшим в обозримой перспективе.

При этом штрафы в отношении команд традиционно были на несколько порядков больше – можно вспомнить, как Red Bull Racing обязали выплатить $7 млн за перерасход бюджета в 2021 году, не говоря уж про $100 млн McLaren по «шпионскому делу» в 2008-м.