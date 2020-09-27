Их осталось восемь. Иностранные журналисты, которые добрались до Сочи
В условиях пандемии и в связи с ограничениями на работу в паддоке освещать Гран При России приехали лишь восемь иностранных журналистов. Мы поговорили с ними
Представители пишущей прессы в этом году лишились доступа в паддок. В нем продолжают работать телевизионные бригады, другим же представителям прессы FIA доступ не дает, дабы снизить риск распространения в Ф1 коронавирусной инфекции. Более того на трассе, согласно новым правилам, могут присутствовать не более 25 представителей печатных СМИ – и приглашения на гонки им высылаются индивидуально. Впрочем, порой желающих приехать даже меньше. Так, например, произошло и с Гран При России.
Дополнительным препятствием на пути иностранных корреспондентов стало требование Роспотребнадзора о прохождении тестирования перед вылетом. В Россию иностранцев сейчас пускают только с наличием отрицательного результата теста, сделанного в течение 72 часов перед пересечением границы…
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Адам Купер, фрилансер (Великобритания):
Фото: Олег Карпов
было, но у меня есть возможность при желании улететь из Амстердама или Дюссельдорфа – и оттуда как раз был подходящий перелет через Стамбул в Москву. Потом я всегда бронирую локальный перелет в Сочи отдельно. Для меня это не проблема. Мне нравится Москва. Я останавливался там пару дней перед гонкой в прошлом году – и сделал так же на этот раз.
С визой проблем тоже не было. Для нас открыли визовый центр в Милане в дни проведения Гран При Италии – и мы быстро все получили. Даже быстрее, чем обычно. Плюс, немного дешевле».
Хесус Балсеиро, AS (Испания):
«Я пропустил первые три гонки, потом поехал в Сильверстоун – и на самом деле, хоть разница и невелика, на трассе чуть больше возможностей. Ты можешь встретиться с кем-то за пределами трассы, пересечься с менеджерами пилотов или еще кем-то.
Так что, для меня вопрос о том, ехать или нет, изначально не стоял. Но я все равно был близок к тому, чтобы отказаться.
Turkish Airlines отменила мой забронированный перелет в Сочи с пересадкой в Стамбуле, и я в последний момент поменял маршрут и поехал из Мадрида в Лондон, потом в Москву и после этого в Сочи – с двумя пересадками, одна из которых была пятичасовой.
Фото: Олег Карпов
Фредерик Феррэ, L’Equipe (Франция):
«Я здесь потому, что это моя работа. Мне кажется, это важно – быть здесь, с Формулой 1. Особенно в такие тяжелые времена показывать, что мы все еще можем работать, что мы все еще можем путешествовать.
Логистика была непростой. Мои перелеты отменяли пять раз – и в итоге я улетел в Сочи на организованном FIA чартере из Мюнхена. Там же можно было сдать тест на COVID перед отправкой, потому что Россия пускает к себе иностранцев только с отрицательным результатом, полученным в течение 72 часов перед пересечением границы.
Фото: Олег Карпов
С визой мне помогли организаторы. Посольство России в Париже закрыто для приема по визовым вопросам, но для меня все уладили буквально после одного текстового сообщения. Я просто спросил, как мне быть – и девушка ответила: «Приезжайте в посольство прямо сейчас – виза будет готова завтра». Так и случилось.
Да, сейчас работать на трассе сложнее, и боссы из газеты не до конца понимали, зачем отправлять журналистов на Формулу 1 сейчас. Но победа Пьера Гасли все изменила.
После гонки я буквально вцепился в Дженнифер, его пресс-атташе, чтобы она дала мне сделать интервью – и в итоге мы смогли все организовать в восемь вечера. Он был вымотан, но мы отлично поболтали, и газета получила эксклюзивное интервью с победителем, которого бы не случилось, не будь мы рядом».
Джо Сэйворд, Grand Prix + (Великобритания):
«Я здесь потому, почему и Адам. Это просто то, чем мы занимаемся. Мы ездим на гонки. Это немного старомодный образ мышления, но я придерживаюсь мысли, что когда ты что-то делаешь, ты должен стараться делать это качественно. Поэтому я здесь.
Плюс, я люблю приезжать в Россию. Я не любил раньше. Но мне нравится сейчас – с тех пор, как я перебрался из отеля для прессы на другую сторону трассы. Теперь я уже не в Олимпийской деревне, а в настоящей России. Тут никто не говорит на английском, и мне это нравится! Это великолепно. Потому что я чувствую, что я в России.
Плюс, я не пропустил ни одной гонки с 1988 года, и не вижу причин пропускать сейчас. Я не помню, когда последний раз работал из дома. Здесь у тебя есть возможность получить эмоции, ощущения. Я видел победу Гасли в Монце, я был свидетелем великолепной гонки в Муджелло. Сидя дома ты не получишь тех же эмоций и ощущений. Это немного высокопарно, но это все равно, что быть военным репортером, сидя на диване в собственной гостиной.
Фото: Олег Карпов
Добраться сюда была целая история. Главным препятствием стал тест на COVID. В Париже получить результат оперативно сейчас просто невозможно. Я узнал, что сдать анализ можно в Руане, это не так далеко от меня – и приехал в клинику в семь утра, за час до открытия, чтобы узнать, что передо мной в очереди еще 208 человек. Когда через час они начали прием, у меня спросили, есть ли у меня симптомы. Я сказал “нет” – и мне просто отказали. Я спросил, есть ли у меня возможность сдать тест на следующий день, если я приеду и буду первым в очереди. Мне сказали “может быть”. Я спросил: “Во сколько мне приехать?” – и мне ответили, что к пяти. Но в итоге я все равно решил не рисковать.
Я узнал, что FIA организовала для своих сотрудников тест в Мюнхене – и просто решил полететь туда. Я получил результат еще до того, как вернулся обратно в Париж.
Забавно, но это едва не сыграло со мной злую шутку – потому что до российской границы я добрался через 71 час после того, как сдал тест».
Жан-Мишель Дену, AutoHebdo (Франция):
«Добраться сюда могло бы быть и попроще, но я должен сказать, что организаторы всегда готовы помочь. Я смог сделать визу, несмотря на то, что посольство в Париже было закрыто. Я долетел до Сочи на чартере от FIA из Мюнхена после того, как там же сделал тест.
Я остановился в медиа-отеле. Честно говоря, после Парижа и Марселя у меня странные ощущения.
Пляжи здесь забиты почти до отказа. Людей в масках почти нет. Все очень расслаблены – при том, что во Франции снова начали закрывать рестораны из-за второй волны.
Фото: Олег Карпов
Эрик Ван Харен, The Telegraaf (Нидерланды):
«Гран При России – всегда особенная гонка. Сюда сложно добираться, особенно в этом году. Но когда я начал понимать, что все больше и больше коллег отказываются от поездки, для меня это сработало как спусковой крючок. Я сразу подумал, что хочу здесь быть.
Визу нам сделали в Милане. Посольство специально открыли в четверг для людей из Ф1 во время Гран При Италии, и я отвез туда документы, а забрал уже в пятницу – между двумя тренировками. С перелетом было чуть сложнее, но в итоге я добрался через Лондон и Москву. Насколько я помню, перелет стоил около 700-800 евро – и если бы он отменился, я бы точно не полетел. Другие варианты были уже чуть ли не по несколько тысяч.
Фото: Олег Карпов
Да, из дома работать тоже можно. FIA и команды помогают, но я все равно предпочитаю быть на месте событий – и в каждом своем репортаже дать понять читателям, что мы находимся здесь. С одной стороны, условия действительно непростые, потому что доступа в паддок нет. Но с другой, я не понимаю тех коллег, которые жалуются.
Многие из них приезжали на гонки раньше и вообще не выходили из пресс-центра. Я не понимаю, что бы изменилось сейчас для них…
В любом случае, что-то сделать на месте тоже возможно. В четверг у меня было интервью с организаторами Гран При России, в Спа или Монце я беседовал с Бруно Фамином из FIA – и это было личное интервью один на один. Конечно, в масках и с соблюдением дистанции. Но это в сто раз лучше, чем по Zoom».
Джон Макэвой, Daily Mail (Великобритания):
«Я приехал сюда, во-первых, потому, что это моя работа. А во-вторых, потому что в этот уик-энд Льюис Хэмилтон может сравняться по количеству побед с Михаэлем Шумахером в Формуле 1. Я хочу это увидеть. Daily Mail хочет, чтобы я был здесь, а не в Лондоне.
Да, в условиях пандемии путешествовать непросто. Я не хочу заразиться коронавирусом, но точно так же я не хочу простудиться или свалиться с сердечным приступом. Я не делаю глупости, но я не вижу причин прекращать жить.
Фото: Олег Карпов
Фил Данкан, PA Sport (Великобритания):
Фото: Олег Карпов
Отличается ли эта гонка от других в этом году? Разве что только тем, что мы видим болельщиков. Внутри самой Формулы 1 все точно так же. Средства для дезинфекции, маски повсюду. Да, не так много журналистов, но и в Испании их тоже было не больше 15-ти».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Автор
|Олег Карпов