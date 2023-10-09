«Их давно предупреждали». Росберг поделился слухом из паддока

Гран При Катара прошел под знаком невероятной жары – и проблем с резиной. Инженеры Pirelli выявили скрытые повреждения боковин после пятничных заездов. И хотя обнаружить их можно было только под микроскопом, в руководстве Формулы 1 восприняли эту информацию предельно серьезно.

К субботе переделали конфигурацию трассы в 12-м и 13-м поворотах, а на воскресную гонку и вовсе ввели лимит дистанции на одном комплекте шин.

Между тем, как рассказал в эфире Sky F1 Нико Росберг, шинники уже давно предполагали возможность проблем и заранее предупредили Формулу 1.

«Я слышал, что в Pirelli еще шесть месяцев назад пришли к выводу, что здесь могут возникнуть сложности. Они предостерегали спорт, но их никто не услышал. Такова, во всяком случае, моя информация», – рассказал чемпион мира 2016 года.

Ведущая Наоми Шифф добавила: «Мне кажется, вся эта ситуация прежде всего огорчает из-за того, что о проблемах стало известно еще в 2021 году [во время дебютного Гран При Катара].

Тогда мы увидели многочисленные проколы и другие сложности. Потому пилоты и команды совсем не в восторге, что ситуация повторилась.

С 2021 года поменялись правила, машины, на трассе уложили новый асфальт, да и сами слики стали другими. Может, в Pirelli переоценили возможности нынешней резины в сравнении с тем, что было в 2021-м?

К сожалению, в результате пришлось менять правила прямо по ходу уик-энда, да еще и несколько раз. Когда регламент обновляется каждый день, в этом нет ничего хорошего».