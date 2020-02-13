Игра в намеки. Технический анализ R.S.20 перетек в думы о судьбе Renault

Простите за прямоту, но нынешний проект Renault в Ф1 – сам по себе один большой намек. Намек на то, что группа из Mercedes, Ferrari и Red Bull могла бы пополниться четвертой топ-командой. Причем мы с большим нетерпением – и даже легкой усталостью – ждем, когда же французы реализуют свой потенциал и сбудется первая строчка «Марсельезы» (звучащая как «День славы настал»). А нас все продолжают кормить намеками.

Не секрет, что на неделе презентаций люди вроде нашего технаря Джейка делают стойку как охотничьи собаки – ведь в любой момент у тебя на мониторе могут появиться детали, вокруг которых потом будут ломать копья в паддоке, проводить бессонные ночи в конструкторских бюро и переписывать правила. И нетрудно догадаться, что снимки, показанные вчера фарнцузами, для Джейка – как обертка, внутри которой не оказалось конфеты.

Фото: Renault

Конечно, нельзя говорить, что нас не предупреждали. Команда из Энстоуна и раньше могла выкатить на презентацию прошлогоднюю машину или разослать фотографии с деталями, которые были разработаны несколько месяцев назад и к моменту презентации уже забракованы. Но склонность верить, что на этот раз все будет по-другому, свойственна не только оступившимся в прошлом сезоне пилотам и менеджерам провалившихся команд. Поэтому удалить появившиеся в почте файлы не поднялась рука – и мы кликнули по ним дважды.

От носа до хвоста за три абзаца

Первое, что обращает на себя внимание – «снимок в фас». Точнее – деталь (с нанесенным на нее стартовым номером), которая находится на переднем плане и пребывает в легком расфокусе. Это накладка на переднюю часть шасси – и блики на ней позволяют предположить, что при превращении R.S.19 в R.S.20 конструкторы поменяли машине «форму носа». На прошлогоднем болиде точку, где заканчивается широкий передний обтекатель и начинается собственно монокок, практически невозможно найти с первого взгляда. Новая же Renault, похоже, взяла пример с Mercedes и McLaren – у них пусть не точка, но зона стыковки узкого носа и ощутимо более широкой передней части шасси хорошо заметна.

Фото: Renault

Можно предположить, что в этой зоне все теперь устроено значительно сложнее, чем раньше. К примеру, что вслед за Red Bull французский болид обзавелся «дырочкой в узком носу» и системой воздуховодов внутри обтекателя. Г-образные открылки и S-образный воздуховод, похоже, позаимствованы у прошлогодней машины – но все это, конечно, гадание на карбоновой гуще. На машине, которая на следующей неделе будет тестироваться в Барселоне, всего этого запросто может и не быть.

Изучать изображение задней части R.S.20 – занятие еще менее веселое. Ее компоновка выглядит столь же подтянутой и плотной, как на R.S.19. Заднее антикрыло очень напоминает прошлогоднее – скорее всего, потому что им и является: слегка вогнутая основная плоскость и сложная конфигурация торцевых пластин еще Хюлькенберга помнят. Похоже, что центральная зона торцевой пластины (изгиб между двумя вертикальными плоскостями) должна увеличивать уровень прижимной силы – но отсутствие на снимках нормального света и нормального фокуса заставляет нас опять прибегать ко всякого рода оговоркам.

Автомобиль Renault R.S.20 Фото: Renault

Искушение дешевизной

Что мы имеем в сухом остатке? Предположения (не более) об изменении подхода к одной из важных зон болида, нестандартная расцветка и представление, как смотрится на ее фоне шлем Себастьяна Окона. Причем расцветка, если вспомнить 2016 год, вполне может быть очередным способом отвода глаз: четыре года назад на презентацию выкатили машину строгого черного цвета, а на трассу – болид оттенка перезревшего банана.

Конечно, команда, как говорится, никому ничего не должна – может хоть вообще обойтись без церемоний, а вместо фотографий болида разослать комиксы с Мишелем Вальяном. Однако запланировать дату презентации и ограничиться не слишком внятными картинками – решение, не слишком хорошо рифмующееся с духом этой недели. Это дни нетерпения, предвкушения, легкого ажиотажа, а устроить нам игру в намеки – честно говоря, дешевый ход.

Впрочем, наше нытье – мелочь на фоне того, что иногда говорят боссы Renault, подписывая бюджет команды Ф1. Пожалуй, главным сражением в этом году для команды из Энстоуна будет борьба за финансирование.

Еще один сезон без единого подиума? На этот случай в предсезонной фотосессии есть подходящие снимки Фото: Renault

Большие деньги уже потрачены на апгрейд базы коллектива, в круглую сумму команде обходится Даниэль Риккардо – и при этом в прошлом году на долю Renault не выпало ни единого подиума. Отсутствие результата в такой ситуации нередко провоцирует нежелание «бросать деньги на ветер» – и команда попадает в замкнутый круг, когда несбывшиеся ожидания и прижимистость высокого начальства способны до бесконечности подпитывать друг друга.

Конечно, нам любопытно, сможет ли Риккардо обрести счастье в «конюшне», ради которой оставил неплохо нагретое место в Red Bull. Конечно, нам интересно, насколько ярким будет возвращение Окона и сможем ли мы осенью самодовольно писать Тото Вольфу «А мы говорили, что не надо продлевать Боттаса!» Но все-таки эти вопросы отступают на задний план перед главным: куда движется очередной проект Renault в Формуле 1 и переживет ли он следующее межсезонье? Мы-то оперативно забудем невнятность показанных вчера картинок, у нас еще девять команд есть. А вот совету директоров обычно быстро надоедает меню, составленное из одних намеков.