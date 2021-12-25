«Игора» показала изменение трассы под Формулу 1

Автодром «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом опубликовал в соцсетях видео, на котором показан вид трассы и ход ее реконструкции для того, чтобы в 2023 году она смогла принять этап Формулы 1.

Как утверждается, на трассе уже уложен асфальт на новых участках, смонтирована новая дренажная система, а также построены сервисные дороги: по ним, в частности, будут убирать машины в случае аварий.

Также установлены новые опоры освещения, отбойники, размечены места для установи новых трибун.

Напомним, что с 2023 года Гран При России Формулы 1 переезжает в «Игору» из Сочи. При этом организаторы этапа не меняются.