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Формула 1 Новость

Гран При России в 2023 году переедет на трассу под Петербургом

Российский этап чемпионата мира сменит прописку

Гран При России в 2023 году переедет на трассу под Петербургом
Гран При России Формулы 1 с 2023 года будет проходить на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Эту информацию подтвердили пресс-службы промоутера российского этапа чемпионата мира компании «Росгонки» и самой трассы.
 
В сообщении последней приводится цитата исполнительного директора FOM Стефано Доменикали: «Я рад подтвердить, что Гран-При России Формулы-1 с 2023 года будет проходить на «Игора Драйв». Это стало итогом интенсивной работы с нашими российскими партнерами и детального изучения этой восхитительной трассы».
 
Два ближайших Гран При России по-прежнему пройдут в Сочи. По словам главы «Росгонок» Алексея Титова, в настоящий момент организаторы этапа ведут работы по «планированию доступности автодрома» под Санкт-Петербургом, а также по подготовке инфраструктуры.
 
Промоутеры чемпионата Формулы 1 об изменении места проведения Гран При России пока не сообщили. На запрос Motorsport.com пресс-служба серии оперативно не отреагировала.
 
По нашей информации, формально соглашение пока не подписано, однако стороны уже договорились о переносе.
 
Автодром «Игора Драйв» был достроен в 2019 году и получил лицензию FIA, позволяющую проводить соревнования любого уровня вплоть до Формулы 1. Предполагалось, что в прошлом году трасса должна была принять этап чемпионата DTM, однако из-за начавшейся пандемии коронавируса он был отменен.
 

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