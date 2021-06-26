Гран При России в 2023 году переедет на трассу под Петербургом

Гран При России Формулы 1 с 2023 года будет проходить на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Эту информацию подтвердили пресс-службы промоутера российского этапа чемпионата мира компании «Росгонки» и самой трассы.

В сообщении последней приводится цитата исполнительного директора FOM Стефано Доменикали: «Я рад подтвердить, что Гран-При России Формулы-1 с 2023 года будет проходить на «Игора Драйв». Это стало итогом интенсивной работы с нашими российскими партнерами и детального изучения этой восхитительной трассы».