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Формула 1 / Новость

Идею бэнкинга в Зандфорте предложил Уайтинг

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Идею бэнкинга в Зандфорте предложил Уайтинг
Автор:
Соавтор: Рональд Фординг
4 дек. 2019 г., 10:48

Организаторы Гран При Голландии рассказали о ходе подготовительных работ к визиту Формулы 1 и вспомнили о вкладе в проект бывшего руководителя гонок Ф1.

Возвращение Ф1 в Нидерланды состоится 1-3 мая будущего года. В преддверии этого события трасса «Зандфорт» проходит серьезную реконструкцию, призванную повысить зрелищность предстоящей гонки.

Одним из самых значимых изменений станет перестройка поворота, носящего имя двукратного триумфатора «Инди-500» Ари Лёйендейка. Он выводит на финишную прямую и получит наклон в 18 градусов (или 32%), что вдвое круче бэнкингов в Индианаполисе. 

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Как рассказал операционный директор Гран При Голландии Эрик Вейерс, автором этой идеи был Чарли Уайтинг – руководитель гонок Ф1, ушедший из жизни в марте этого года. 

«Ему очень нравилась наша конфигурация, гравийные ловушки и короткий пит-лейн, – рассказал Вейерс. – В повороте Лёйендейка он предложил разместить барьер прямо у асфальта. 

Это снижает последствия от удара, если кто-то вылетает с трассы. Чем дальше барьер, тем больше угол удара о него и тяжелее последствия. 

На следующий день после визита на трассу мы были в нашем офисе, и он сказал: "А почему бы там не сделать бэнкинг?" Это также очень соответствовало имени Ари, который долго гонялся в Америке. Мы направили эту идею в FOM.  

Им тоже понравилось, и тогда-то все и завертелось».

Он добавил: «Мы поняли, что выполнить все задуманное можно только с помощью специалистов, потому связались с компанией Dromo. Они с самого начала отталкивались от идеи, что надо сохранить трассы старой школы. И это отлично сработало».

Ход реконструкции «Зандфорта»:

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Фотограф: ISP/BSR Agency

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Фотограф: ISP/BSR Agency

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Фотограф: ISP/BSR Agency

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Фотограф: ISP/BSR Agency

5/10

Фотограф: ISP/BSR Agency

6/10

Фотограф: ISP/BSR Agency

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Фотограф: ISP/BSR Agency

8/10

Фотограф: ISP/BSR Agency

9/10

Фотограф: ISP/BSR Agency

Работы на трассе в Зандворте к Гран При Нидерландов

Работы на трассе в Зандворте к Гран При Нидерландов
10/10

Фотограф: ISP/BSR Agency

Вейерс рассказал, что вопросам обгонов организаторы изначально уделили самое серьезное внимание.

«Все началось в январе 2017-го, когда люди из FOM впервые приехали осмотреть нашу инфраструктуру, – пояснил он. – Они были очарованы олдскульной трассой. 

Мы сразу обозначили, что не хотим серьезных переделок. Это не тот случай, когда можно просто удлинить прямую на 200 метров. Мы рассказали, как хотим добиться повышения зрелищности и увеличения числа обгонов. 

Изначально рассматривалась идея сделать последний поворот более медленным или разместить там шикану. Тогда гонщики могли бы рано открывать DRS на стартовой прямой и обгонять в первом повороте». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Пабло Элизальде

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