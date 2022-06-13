Идея штрафовать за желтые флаги понравилась пилотам Ф1

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Эта история началась в Баку, где Фернандо Алонсо в концовке первого квалификационного сегмента выехал в «карман» безопасности, вызвав появление желтых флагов. Из-за этого тем, кто ехал следом, пришлось бросить свои попытки и расстаться с надеждой улучшить позицию.

Алекс Элбон, который не смог из-за этого пройти дальше, был сильно недоволен Алонсо, обвиняя его в умышленном саботаже – а потом вспомнил про практику других чемпионатов. Так у пилота, который вольно или невольно вызвал появление желтых либо красных флагов, аннулируют собственное время.

Примечательно, что официального разбирательства в отношении действий Алонсо не было, однако воскресным утром испанца видели выходящим из пункта управления гонкой в компании спортивного директора Alpine Алана Пермейна.

Между тем, предложение Элбона получило в паддоке серьезную поддержку. Строго говоря, в правилах и сейчас есть пункт, которые дает право штрафовать пилотов за беспричинный выезд с трассы.

В Спортивном регламенте прописано требование «предпринимать все возможные усилия, чтобы оставаться на трассе и не покидать ее пределов без весомой причины». Однако в случаях вроде бакинского доказать умысел крайне сложно.

Потому, как стало известно Motorsport.com, перед Гран При Канады судьи FIA дополнительно обсудят этот вопрос с гонщиками, чтобы исключить повторение подобных ситуаций.

Любопытно, что сам Алонсо поддержал принцип с наказанием пилота, из-за которого другие не смогли завершить быструю попытку.

«Думаю, в этом есть смысл, – сказал Фернандо, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Но с этим всегда возможны сложности, как в этот раз в гонке, когда Магнуссен остановился в 15-м повороте.

Если бы он поставил машину на десять метров дальше – наверное [для ее эвакуации] потребовалось бы выпускать автомобиль безопасности. Так что же, наказывать пилота просто за место остановки на трассе?

Так что тут надо действовать очень осторожно. Но с самой идеей я согласен. Особенно в квалификации, когда все стоит оценивать иначе».

Ландо Норрис из McLaren высказался в схожем ключе: «Конечно, я за. В субботу я сам стал причиной желтых флагов, но только из-за того, что уступал дорогу Себу [Феттелю].

Думаю, надо различать случаи аварий, историй, когда один гонщик просто пытается не создать помехи другому и те моменты, когда все происходит умышленно. Особенно когда ты на быстром круге и проигрываешь полторы секунды.

Конечно, такие слова всегда говоришь, пока сам не окажешься виноватым. Вот тогда начинается: "Ох, зря мы ввели это правило, это же простая ошибка…". Помню, у меня так было в Имоле. Конечно, тогда никаких наказаний не было, но если б были – я бы именно так и сказал».

Даниэль Риккардо добавил: «Ситуация сложная, так как каждая ситуация отличается от остальных. Но если это не авария, в которой твоя машина полностью разбита а просто какая-то блокировка колес или выезд на боковую дорожку, из-за чего возникли последствия [у других пилотов] – тут, думаю, стоит подумать о каком-то наказании. Пожалуй, удаление лучшего времени стало бы адекватной мерой».

Говоря о действиях Алонсо в Баку, австралиец добавил: «Его уверенность в своей правоте впечатляет. Вот что значит опыт. Именно поэтому я люблю этого парня. Но Алекс [Элбон], кажется, уже все сказал по этому поводу.

Мы все знаем, что каждый использует маленькие хитрости. Льюис ехал медленно, чтобы Ландо не мог использовать DRS. Это вопросы тактики и стратегии. Возможно, аннулирование времени станет позитивным шагом».

Эстебан Окон, в свою очередь, допустил, что особые квалификационные правила стоит ввести только на отдельных этапах.

«Это правда, в Баку и Монако квалификации часто становятся проблемными, – сказал француз из Alpine. – Пожалуй, если люди будут помнить о штрафе, то не станут лишний раз сворачивать с трассы. Я бы поддержал введение такого правила для городских этапов».

Правила текущего сезона Ф1 можно менять только при поддержке восьми из десяти команд чемпионата, а также если FIA сочтет, что перемены необходимы из соображений безопасности.