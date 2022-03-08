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Эффект «козления» – периодического изменения дорожного просвета – проявился у всех машин Ф1 нового поколения по ходу тестов в Барселоне. Он возникал на высокой скорости и стал для инженеров и конструкторов команд совершенной неожиданностью – даже самые совершенные средства моделирования зимой не давали и намека на возможность возникновения такой проблемы.

Кто-то страдал от колебаний больше, кто-то – меньше, а причина во всех случаях была одна: при разгоне машины до высокой скорости прижимная сила увеличивалась настолько, что сильно прижимала шасси к асфальту. Из-за уменьшения дорожного просвета трубки Вентури под днищем переставали работать и создавать граунд-эффект.

Дебютант Mercedes Джордж Расселл высказал предположение, что активная подвеска не допустила бы подобного поведения шасси.

«Я думаю, она решила бы эту проблему по щелчку пальцев, заодно добавив автомобилям скорости», – отмечал британец в Барселоне.

Активная подвеска использовалась в Ф1 более 30 лет назад и давала возможность контролировать дорожный просвет в автоматическом режиме, опираясь на данные датчиков клиренса и акселерометров. Во многом именно она обеспечила команде Williams доминирование в 1992-93 годах, после чего попала под запрет.

Пилоты Williams Найджел Мэнселл и Риккардо Патрезе лидируют на старте Гран При Мексики 1992 года Фото: Motorsport Images

Однако специалистов предложение Расселла не вдохновило. Технический директор AlphaTauri Джодди Эггинтон объяснил, что с ним не так.

«Во-первых, это потребовало бы огромных изменений в правилах, – объяснил конструктор. – Несколько лет назад мы обсуждали возможность возвращения активной подвески. В итоге решено было сохранить [существующие] пассивные системы.

Безусловно, у активной подвески есть преимущества с точки зрения контроля шасси, но ее введение требует серьезного переписывания регламента и непременно увеличит бюджеты.

Потому прямо сейчас это точно невозможно. Думаю, что и в ближайшие годы тоже».

Спортивный директор Ф1 Росс Браун недавно признался, что для него стало сюрпризом, как в командах не смогли предвидеть довольно простой физический эффект.

«Я думал, они обнаружат это еще по ходу продувок в трубе, – рассказал Браун в эфире F1TV. – Впрочем, уже на трассе [в Барселоне] мы увидели, как команды ищут решения. И они найдут их».

Формула 1 продолжит предсезонную программу на этой неделе в Бахрейне.