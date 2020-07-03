Идея преклонить колено взорвала WhatsApp Грожана

Вставать или нет на одно колено перед стартом гонки? Это один из важных вопросов, который надо решить гонщикам Формулы 1 до утра воскресенья. Пилоты уже не раз рассказывали, что активно обсуждают этот момент и к однозначному решению пока не пришли.

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Неудивительно, что пилотам продолжают задавать вопросы на соответствующую тему – и по ходу пятничной медиа-сессии один из них был адресован Ромену Грожану. Неожиданно для многих, отвечая на вопрос, пилот Haas вспомнил не Льюиса Хэмилтона (активно поддерживающего движение Black Lives Matter) – а Алекса Вурца, экс-пилота Ф1 и председателя ассоциации GPDA, своего рода профсоюза пилотов Ф1.

«Ох, Алекс просто уничтожил мой WhatsApp в последние две недели, – рассказал Грожан. – Он мне шлет аудиосообщения длиной минут по десять! Так что, да, наша ассоциация активно вовлечена во все эти дискуссии.

Нам приходится быть осторожными и в своих словах, и в своих поступках – так как во многих высказываниях публика может увидеть политический подтекст. Даже если его там нет. И поначалу мне не очень нравился жест с преклонением колена. Но потом я почитал о том, как этот жест появился – и понял, что он никак не связан с политикой. Так что, я готов преклонить колено. Так как я согласен, что расизм должен исчезнуть».