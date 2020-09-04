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Формула 1 / Новость

Идея «овальной» трассы в Бахрейне не понравилась гонщикам Ф1

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Идея «овальной» трассы в Бахрейне не понравилась гонщикам Ф1
Автор:
, Редактор Ф1
Соавтор: Бенжамен Винель, редактор (Франция)

Решение провести Гран При на кольце длиной 3,6 км показалось участникам чемпионата как минимум неоднозначным

В самом конце лета Формула 1 представила окончательный календарь на 2020 год. В него вошли два этапа в Бахрейне, причем второй из них пройдет на совершенно новой конфигурации трассы в Сахире, которую отличает очень малая протяженность. 

По итогам симуляции, проведенной Ф1, на преодоление круга с 11 поворотами, протяженность которого составляет 3,643 км, потребуется менее 54 секунд. 

Кто-то из пилотов уже похвалил руководство спорта за креативность, однако сопредседатель Ассоциации пилотов Ф1 Ромен Грожан еще по ходу Гран При Бельгии говорил, что испытывает сомнения, так как использование этой конфигурации может иметь неприятные последствия из-за недостатка места на трассе. 

В квалификации это может привести к трафику, который помешает проехать чистый круг, а в гонке судьям придется постоянно размахивать голубыми флагами из-за большого числа обгонов круговых. 

На Гран При Италии Motorsport.com спросил Грожана, обсуждал ли он этот вопрос с другими сопредседателями GPDA – Себастьяном Феттелем и Алексом Вурцем. Француз ответил: «Да, с Феттелем. Но я не покажу, какую картинку он прислал мне в качестве ответа в WhatsApp!»

Ромен добавил: «С Вурцем мы пока не говорили. Но у нас накопилось много вопросов. Я выскажу свое мнение по Сахиру: есть ощущение, что понравилось далеко не всем.

Мне кажется, это не самый удачный вариант, но давайте посмотрим, что получится. Мы точно это обсудим, но сейчас гонки идут одна за другой, потому для встреч просто нет времени».

Ромена попросили уточнить, кому именно не понравилась идея короткой быстрой трассы. Он ответил: «Люди из Формулы 1 и люди из Гран При».

Француз пояснил: «Я лишь отметил, что мне идея показалась спорной. Надо посмотреть, на что это похоже. Пойдет все так или иначе». 

В то же время гонщик Renault Эстебан Окон похвалил боссов Ф1 за выбор «овала», который уже успел опробовать на домашнем симуляторе. 

«Трасса очень короткая, круг занимает всего 55 секунд, и это совершенно непривычно, – сказал он. – Мне кажется, что гонки там будут классными. Похоже, нас ждет одно из самых больших сражений последнего времени, ведь там почти одни прямые.  

Из той трассы, что мы использовали раньше, взяли все прямые. Там лишь два поворота, так что будет много слипстрима, тактики и борьбы до самого финиша. 

Так оно и должно быть. Думаю, получится очень круто».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Люк Смит

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