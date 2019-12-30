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Формула 1 / Статистика

Идеальная стартовая решетка-2019: только скорость и ничего лишнего

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Идеальная стартовая решетка-2019: только скорость и ничего лишнего
Автор:
, журналист (Франция)
30 дек. 2019 г., 08:42

Мы решили разобраться, какой была бы «стартовая решетка-2019», если принимать во внимание не стартовые позиции с учетом штрафов, а именно квалификационные результаты. Вот что получилось.

Чтобы создать идеальную стартовую решетку, которая позволяла бы максимально объективно оценить скорость каждого из пилотов, мы решили учитывать среднее значение на основе результатов пилотов в квалификациях. Итогом стало среднее арифметическое, отражающее позицию гонщика, причем без не учета штрафов, из-за которых пилоты теряли позиции на воскресной решетке.

Тем не менее, при взгляде на получившуюся решетку важно учесть две вещи. Прежде всего, если гонщик заранее знает о наказании (которое, например, отправит его далеко назад), он не всегда выкладывается в квалификации на полную – а машину заранее настраивает на гонку.

Другой нюанс: если гонщик не ставил время в Q1, то не считается классифицированным, и этот результат нами не учитывался. С другой стороны, если пилот не поставил время в Q2 или Q3, он классифицируется в протоколе сессии, и этот результат был нами учтен.

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Идеальная стартовая решетка по итогам сезона-2019

(Рядом с именем пилота в скобках указана его средняя позиция в квалификации)

1

 Льюис Хэмилтон (2,29)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Валттери Боттас (3,00)

 

 

3

 

 Себастьян Феттель (3,60)

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

 Макс Ферстаппен (3,80)

 

5

Monaco Шарль Леклер (4,05)


 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

 Ландо Норрис (9,43)

 

 

7

 

 Пьер Гасли (9,62)


 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 Карлос Сайнс (9,85)

 

 

9

 

Australia Даниэль Риккардо (10,57)

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Thailand Алекс Элбон (10,60)

 


 

 

11

 

 Нико Хюлькенберг (11,10)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 Кевин Магнуссен (11,35)

 

 

13

 

 Кими Райкконен (11,86)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

 Ромен Грожан (12,05)

 

 

15

Italy Антонио Джовинацци (13,00)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

 Даниил Квят (13,30)

 

17

 

 Серхио Перес (13,33)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

 Лэнс Стролл (15,76)

 

 

19

 

 Джордж Расселл (18,38)

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Poland Роберт Кубица (19,58)

Лучшие результаты пилотов в квалификациях в 2019-м*:

Слайдер
Список

Шарль Леклер – 1-е место (шесть раз)

Шарль Леклер – 1-е место (шесть раз)
1/20

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон – 1-е место (пять раз)

Льюис Хэмилтон – 1-е место (пять раз)
2/20

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Валттери Боттас – 1-е место (пять раз)

Валттери Боттас – 1-е место (пять раз)
3/20

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Макс Ферстаппен – 1-е место (три раза)

Макс Ферстаппен – 1-е место (три раза)
4/20

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Себастьян Феттель – 1-е место (два раза)

Себастьян Феттель – 1-е место (два раза)
5/20

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Пьер Гасли – 4-е место (один раз)

Пьер Гасли – 4-е место (один раз)
6/20

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Даниэль Риккардо – 4-е место (один раз)

Даниэль Риккардо – 4-е место (один раз)
7/20

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Ландо Норрис – 5-е место (один раз)

Ландо Норрис – 5-е место (один раз)
8/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Алекс Элбон – 5-е место (один раз)

Алекс Элбон – 5-е место (один раз)
9/20

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Кевин Магнуссен – 5-е место (один раз)

Кевин Магнуссен – 5-е место (один раз)
10/20

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Кими Райкконен – 5-е место (один раз)

Кими Райкконен – 5-е место (один раз)
11/20

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Серхио Перес – 5-е место (один раз)

Серхио Перес – 5-е место (один раз)
12/20

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Карлос Сайнс – 6-е место (два раза)

Карлос Сайнс – 6-е место (два раза)
13/20

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Ромен Грожан – 6-е место (два раза)

Ромен Грожан – 6-е место (два раза)
14/20

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Нико Хюлькенберг – 6-е место (один раз)

Нико Хюлькенберг – 6-е место (один раз)
15/20

Фотограф: Эрик Юниус

Даниил Квят – 6-е место (один раз)

Даниил Квят – 6-е место (один раз)
16/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Антонио Джовинацци – 8-е место (два раза)

Антонио Джовинацци – 8-е место (два раза)
17/20

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Лэнс Стролл – 9-е место (один раз)

Лэнс Стролл – 9-е место (один раз)
18/20

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Джордж Расселл – 16-е место (один раз)

Джордж Расселл – 16-е место (один раз)
19/20

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Роберт Кубица – 18-е место (два раза)

Роберт Кубица – 18-е место (два раза)
20/20

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

*Как и в вышеприведенной таблице, мы учитывали результаты в квалификациях до применения штрафов

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Фабьен Гайяр

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

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