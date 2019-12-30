Идеальная стартовая решетка-2019: только скорость и ничего лишнего

Чтобы создать идеальную стартовую решетку, которая позволяла бы максимально объективно оценить скорость каждого из пилотов, мы решили учитывать среднее значение на основе результатов пилотов в квалификациях. Итогом стало среднее арифметическое, отражающее позицию гонщика, причем без не учета штрафов, из-за которых пилоты теряли позиции на воскресной решетке.

Тем не менее, при взгляде на получившуюся решетку важно учесть две вещи. Прежде всего, если гонщик заранее знает о наказании (которое, например, отправит его далеко назад), он не всегда выкладывается в квалификации на полную – а машину заранее настраивает на гонку.

Другой нюанс: если гонщик не ставил время в Q1, то не считается классифицированным, и этот результат нами не учитывался. С другой стороны, если пилот не поставил время в Q2 или Q3, он классифицируется в протоколе сессии, и этот результат был нами учтен.

Идеальная стартовая решетка по итогам сезона-2019

(Рядом с именем пилота в скобках указана его средняя позиция в квалификации)

1 Льюис Хэмилтон (2,29) 2

Валттери Боттас (3,00) 3 Себастьян Феттель (3,60)

4

Макс Ферстаппен (3,80)



5

Шарль Леклер (4,05)

6



Ландо Норрис (9,43)

7 Пьер Гасли (9,62)



8 Карлос Сайнс (9,85) 9 Даниэль Риккардо (10,57)

10 Алекс Элбон (10,60)



11 Нико Хюлькенберг (11,10)



12

Кевин Магнуссен (11,35) 13 Кими Райкконен (11,86) 14



Ромен Грожан (12,05) 15

Антонио Джовинацци (13,00)



16

Даниил Квят (13,30)



17 Серхио Перес (13,33)

18



Лэнс Стролл (15,76) 19 Джордж Расселл (18,38) 20

Роберт Кубица (19,58)



Лучшие результаты пилотов в квалификациях в 2019-м*:

Слайдер Список Шарль Леклер – 1-е место (шесть раз) 1 / 20 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Льюис Хэмилтон – 1-е место (пять раз) 2 / 20 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Валттери Боттас – 1-е место (пять раз) 3 / 20 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Макс Ферстаппен – 1-е место (три раза) 4 / 20 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Себастьян Феттель – 1-е место (два раза) 5 / 20 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Пьер Гасли – 4-е место (один раз) 6 / 20 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Даниэль Риккардо – 4-е место (один раз) 7 / 20 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Ландо Норрис – 5-е место (один раз) 8 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Алекс Элбон – 5-е место (один раз) 9 / 20 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Кевин Магнуссен – 5-е место (один раз) 10 / 20 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Кими Райкконен – 5-е место (один раз) 11 / 20 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Серхио Перес – 5-е место (один раз) 12 / 20 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Карлос Сайнс – 6-е место (два раза) 13 / 20 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Ромен Грожан – 6-е место (два раза) 14 / 20 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Нико Хюлькенберг – 6-е место (один раз) 15 / 20 Фотограф: Эрик Юниус Даниил Квят – 6-е место (один раз) 16 / 20 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Антонио Джовинацци – 8-е место (два раза) 17 / 20 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Лэнс Стролл – 9-е место (один раз) 18 / 20 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Джордж Расселл – 16-е место (один раз) 19 / 20 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Роберт Кубица – 18-е место (два раза) 20 / 20 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

*Как и в вышеприведенной таблице, мы учитывали результаты в квалификациях до применения штрафов

