Идеальная стартовая решетка-2019: только скорость и ничего лишнего
Мы решили разобраться, какой была бы «стартовая решетка-2019», если принимать во внимание не стартовые позиции с учетом штрафов, а именно квалификационные результаты. Вот что получилось.
Чтобы создать идеальную стартовую решетку, которая позволяла бы максимально объективно оценить скорость каждого из пилотов, мы решили учитывать среднее значение на основе результатов пилотов в квалификациях. Итогом стало среднее арифметическое, отражающее позицию гонщика, причем без не учета штрафов, из-за которых пилоты теряли позиции на воскресной решетке.
Тем не менее, при взгляде на получившуюся решетку важно учесть две вещи. Прежде всего, если гонщик заранее знает о наказании (которое, например, отправит его далеко назад), он не всегда выкладывается в квалификации на полную – а машину заранее настраивает на гонку.
Другой нюанс: если гонщик не ставил время в Q1, то не считается классифицированным, и этот результат нами не учитывался. С другой стороны, если пилот не поставил время в Q2 или Q3, он классифицируется в протоколе сессии, и этот результат был нами учтен.
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Идеальная стартовая решетка по итогам сезона-2019
(Рядом с именем пилота в скобках указана его средняя позиция в квалификации)
|
1
|
Льюис Хэмилтон (2,29)
|
2
|
Валттери Боттас (3,00)
|
3
|
Себастьян Феттель (3,60)
|
4
|
Макс Ферстаппен (3,80)
|
5
|
Шарль Леклер (4,05)
|
6
|
Ландо Норрис (9,43)
|
7
|
Пьер Гасли (9,62)
|
8
|
Карлос Сайнс (9,85)
|
9
|
Даниэль Риккардо (10,57)
|
10
|
|
11
|
Нико Хюлькенберг (11,10)
|
12
|
Кевин Магнуссен (11,35)
|
13
|
Кими Райкконен (11,86)
|
14
|
Ромен Грожан (12,05)
|
15
|
Антонио Джовинацци (13,00)
|
16
|
Даниил Квят (13,30)
|
17
|
Серхио Перес (13,33)
|
18
|
Лэнс Стролл (15,76)
|
19
|
Джордж Расселл (18,38)
|
20
|
Роберт Кубица (19,58)
Лучшие результаты пилотов в квалификациях в 2019-м*:
Шарль Леклер – 1-е место (шесть раз)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон – 1-е место (пять раз)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Валттери Боттас – 1-е место (пять раз)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Макс Ферстаппен – 1-е место (три раза)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Себастьян Феттель – 1-е место (два раза)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Пьер Гасли – 4-е место (один раз)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Даниэль Риккардо – 4-е место (один раз)
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Ландо Норрис – 5-е место (один раз)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Алекс Элбон – 5-е место (один раз)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Кевин Магнуссен – 5-е место (один раз)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Кими Райкконен – 5-е место (один раз)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Серхио Перес – 5-е место (один раз)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Карлос Сайнс – 6-е место (два раза)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Ромен Грожан – 6-е место (два раза)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Нико Хюлькенберг – 6-е место (один раз)
Фотограф: Эрик Юниус
Даниил Квят – 6-е место (один раз)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Антонио Джовинацци – 8-е место (два раза)
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Лэнс Стролл – 9-е место (один раз)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Джордж Расселл – 16-е место (один раз)
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Роберт Кубица – 18-е место (два раза)
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
*Как и в вышеприведенной таблице, мы учитывали результаты в квалификациях до применения штрафов
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Фабьен Гайяр
Идеальная стартовая решетка-2019: только скорость и ничего лишнего
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