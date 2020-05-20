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Формула 1 / Блог

Идеальная команда Ф1 – выбираем главного конструктора

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Идеальная команда Ф1 – выбираем главного конструктора
20 мая 2020 г., 13:34

Рори Бирн, Гордон Марри и Эдриан Ньюи – кого из этой великой троицы назовут лучшим наши эксперты?

Как выглядела бы идеальная команда Формулы 1, если бы у нас была возможность собрать в одном коллективе лучших специалистов всех времен? На этот вопрос два десятка экспертов Motorsport Network ищут ответ в нашем новом подкасте.

Каждая серия подкаста посвящена выборам лучшего в одной из семи категорий – от ведущего пилота до гоночного инженера. Во второй серии знаменитый журналист Джорджо Пиола в компании двух коллег по Motorsport.com и ведущей Джесс Макфейден обсуждают, кому можно было бы доверить постройку болида идеальной команды.

Главными претендентами на эту вакансию стали Гордон Марри, Рори Бирн и Эдриан Ньюи. Кто же из них опередит двух других в борьбе за виртуальный, но почетный пост? Самый простой способ узнать ответ – посмотреть наше видео.

 

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