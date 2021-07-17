И снова Льюис: стартовая решетка спринта в Сильверстоуне

Квалификация Гран При Великобритании закончилась победой Льюиса Хэмилтона, который последний раз добивался такого успеха 6 этапов назад, на Гран При Испании.

Однако впервые в истории чемпионата мира победа в квалификации обеспечивает пилоту первую позицию на старте не воскресной гонки, а субботней «спринтерской квалификации» – 17-круговой гонки, по результатам которой будет сформирована стартовая решетка в воскресенье.

Напомним, что в спринте нет никаких ограничений или требований по использованию конкретных составов шин. Поэтому рядом с фамилиями пилотов первой десятки не фигурирует традиционная информация о том, на каком типе покрышек гонщики обязаны стартовать.

1 Льюис Хэмилтон (Mercedes) 2 Макс Ферстаппен

(Red Bull) 3 Валттери Боттас (Mercedes) 4 Шарль Леклер

(Ferrari) 5 Серхио Перес

(Red Bull) 6



Ландо Норрис (McLaren) 7 Даниэль Риккардо (McLaren) 8 Джордж Расселл (Williams) 9 Карлос Санйс (Ferrari) 10 Себастьян Феттель (Aston Martin) 11 Фернандо Алонсо

(Alpine) 12

Пьер Гасли (AlphaTauri) 13 Эстебан Окон (Alpine) 14



Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 15 Лэнс Стролл (Aston Martin) 16

Юки Цунода (AlphaTauri) 17 Кими Райкконен (Alfa Romeo)

18



Николя Латифи (Williams) 19 Мик Шумахер

(Haas) 20

Никита Мазепин

(Haas)