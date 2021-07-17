И снова Льюис: стартовая решетка спринта в Сильверстоуне
Джордж Расселл второй раз подряд попал в первую десятку, а Даниэль Риккардо все-таки смог поддержать темп напарника
Квалификация Гран При Великобритании закончилась победой Льюиса Хэмилтона, который последний раз добивался такого успеха 6 этапов назад, на Гран При Испании.
Однако впервые в истории чемпионата мира победа в квалификации обеспечивает пилоту первую позицию на старте не воскресной гонки, а субботней «спринтерской квалификации» – 17-круговой гонки, по результатам которой будет сформирована стартовая решетка в воскресенье.
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Напомним, что в спринте нет никаких ограничений или требований по использованию конкретных составов шин. Поэтому рядом с фамилиями пилотов первой десятки не фигурирует традиционная информация о том, на каком типе покрышек гонщики обязаны стартовать.
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|
1
|
Льюис Хэмилтон
(Mercedes)
|
2
|
Макс Ферстаппен
|
3
|
Валттери Боттас
(Mercedes)
|
4
|
Шарль Леклер
(Ferrari)
|
5
|
Серхио Перес
(Red Bull)
|
6
|
Ландо Норрис
(McLaren)
|
7
|
Даниэль Риккардо
(McLaren)
|
8
|
Джордж Расселл
(Williams)
|
9
|
Карлос Санйс
(Ferrari)
|
10
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
11
|
Фернандо Алонсо
(Alpine)
|
12
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
|
13
|
Эстебан Окон
(Alpine)
|
14
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|
15
|
Лэнс Стролл
(Aston Martin)
|
16
|
Юки Цунода
(AlphaTauri)
|
17
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|
18
|
Николя Латифи
(Williams)
|
19
|
Мик Шумахер
(Haas)
|
20
|
Никита Мазепин
(Haas)
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