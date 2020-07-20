Технический анализ Джорджо Пиолы
Гран При Венгрии: шпионские фото технических новинок
В Венгрию команды Ф1 привезли очередные обновления и доработки, которые мы можем изучить благодаря кадрам Motorsport Images
Читайте также:
В этот раз мы разбили традиционный материал по итогам Гран При на две отдельные галереи. В первой собраны кадры, сделанные в гаражах команд:
Переднее антикрыло Haas VF-20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Haas использовала на своей машине VF20 «разгруженную» концепцию крыла – оно эффективно распределяет воздушные потоки, но генерирует не так много прижимной силы. Такой подход прежде применяла и Ferrari, но в первых гонках сезона-2020 она сделала шаг в противоположном направлении. Также обратите внимание на вертикальные перегородки внутри «ноздрей» в носовом обтекателе: они точнее направляют потоки.
Переднее антикрыло Alfa Romeo C39
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Очень удачный план, позволяющий оценить профиль торцевой пластины переднего крыла. Со многих ракурсов она кажется почти плоской, что совсем не так
Переднее антикрыло Alfa Romeo C39
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Переднее крыло Alfa Romeo C39 целиком. Посмотрите, как изящно крепятся к носовому обтекателю камеры FIA.
Руль Антонио Джовинацци и детали передней части Alfa Romeo C39
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
На этом кадре интерес – с технической точки зрения, конечно – представляют горизонтальный «антикивковый» амортизатор и конфигурация всевозможных элементов управления на руле
Передняя подвеска и тормоза Renault RS20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Еще один очень удачный снимок позволяет изучить конструкцию узла крепления переднего колеса Renault. Внутри углепластикового «барабана» довольно много свободного места. Это позволяет располагать электронику, экономит вес и оставляет пространство для протекания воздуха к внешнему краю колеса.
Узел крепления переднего колеса Renault F1 Team RS20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Обычно все эти любопытные детали скрыты от посторонних глаз
Передняя подвеска и тормоза Ferrari SF1000
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Вот как выглядит этот же элемент машины у Ferrari – конструкция заметно сложнее. Обе команды используют концепцию с крупным воздухозаборником: помимо охлаждения, попадающие в него потоки используются в целях аэродинамики.
Передняя подвеска и тормоза Red Bull RB16
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
У Red Bull даже без «барабана» сложно рассмотреть подробности конструкции из-за канала воздуховода в передней части. Самый большой из каналов воздухозаборника (тот, что снизу) пропускает поток насквозь с внешней стороне колеса.
Детали передней части Mercedes F1 W11
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Здесь есть редкая возможность в одном кадре сравнить закрытые «барабаном» механизмы с открытыми. У Mercedes воздухозаборники куда компактнее.
Механик работает с передним крылом McLaren MCL35
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Удачно подсмотренный момент: механик убирает с переднего крыла одни стикеры, чтобы наклеить на из место другие. Другое крыло уже подверглось этой операции.
Силовая установка Ferrari SF1000
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Редкая возможность рассмотреть силовую установку Ferrari. Радиатор в понтоне занимает совсем немного места и установлен под большим углом.
Детали передней части Mercedes F1 W11
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Углепластиковая накладка у переднего фланца шасси скрывает систему DAS – в Mercedes предельно внимательно следят за тем, чтобы подробности этого революционного решения не были доступны постороннему взгляду.
Детали передней части Ferrari SF1000
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
К примеру, увидеть «начинку» Ferrari SF1000 при известном желании несложно. Здесь и «антикивковый» амортизатор, и рокерные рычаги…
Детали передней части Haas VF20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
…что-то очень-очень похожее по содержанию, к слову, находится и в гараже Haas. Да и пресловутые тормозные воздухозаборники на машинах двух команд тоже почти неотличимы, сравните сами.
Кузовная панель Mercedes F1 W11
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Самой крупной деталью машины Ф1 считается днище – однако единый элемент, включающий капот двигателя и оба понтона, пусть и немного меньше, зато имеет гораздо более сложную форму.
Контрольная планка Renault RS20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Контрольная планка – единственная деталь, которая находится под днищем машины. Если после финиша она повреждена больше допустимого – пилота может ждать дисквалификация. Маленькие отверстия нужны для крепления планки, а в больших располагаются титановые блоки. Об их предназначении расскажет вторая часть нашей технической галереи.
Во второй части – снимки с трассы:
Карлос Сайнс за рулем McLaren MCL35
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Первая тренировка – традиционное время для использования аэродинамической краски. В McLaren ее нанесли на боковину кокпита.
Даниэль Риккардо за рулем Renault RS20
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
У Renault были в Венгрии две версии переднего крыла. Для их сравнения на машину смонтировали матрицы с датчиками Киля.
Алекс Элбон за рулем Red Bull RB16
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Red Bull впервые в сезоне опробовала пакет для медленных трасс, включающий Т-крыло. В Шпильберге его не было на машинах.
Алекс Элбон за рулем Red Bull RB16
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Т-крыло на RB16 не всегда можно отыскать на фото – оно расположено высоко, потому на многих ракурсах сливается с плоскостью заднего крыла. Похожее решение еще в прошлом году внедрили в Mercedes, а в нынешнем – сомневался ли кто-то? – оно есть у Racing Point.
Red Bull RB16, вид сзади
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
В тот же пакет входило иное заднее антикрыло. Для его сравнения с прежней версией в пятницу утром в дело пошла аэродинамическая краска.
Антонио Джовинацци за рулем Alfa Romeo C39
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
В Alfa Romeo задействовали в пятницу утром аэродинамическую краску для сбора данных о работе заднего крыла.
Лэнс Стролл за рулем Racing Point RP20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Редкая уникальная особенность Racing Point – большие футляры для камер у верхнего воздухозаборника. В этот раз команда использовала всего один: в нем помещается инфракрасная камера для контроля за температурой шин.
Себастьян Феттель за рулем Ferrari SF1000
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Ferrari в Венгрии вернулась к использованию старой версии переднего крыла.
Читайте также:
Ландо Норрис за рулем McLaren MCL35
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
У McLaren дебютировало Т-крыло с парой плоскостей и сложной формой торцевых пластинок. Страведливости ради отметим, что его уже можно было видеть на машине по ходу зимних тестов. Небольшие закрылки в задней части понтонов, которые в Австрии появлялись только в тренировках, на этот раз оставили на квалификацию и гонку.
Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes F1 W11
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
В Mercedes также вернули Т-крыло, одновременно установив заднее крыло с повышенным уровнем прижимной силы на двух пилонах.
Williams FW43, вид сзади
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Из-за высокой влажности воздуха по ходу уик-энда аэродинамика стала наглядной – как можно видеть на примере вихря за задним крылом Williams. Команда ожидала в Венгрии традиционной жары, потому привезла кузовные панели с большими вентиляционными отверстиями сзади.
AlphaTauri AT01. вид сзади
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
На «Хунгароринге» машины часто высекают снопы искр. Для усиления этого эффекта несколько лет назад в регламенте были прописаны специальные титановые блоки в контрольной планке под днищем. Задевая гребни поребриков, они и генерируют искры.
Предыдущая новость
Хорнер нашел аномалии в машине Red Bull
Следующая новость
«Не только черные жизни важны». Феттель и Тодт ответили Хэмилтону
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Венгрии
|Автор
|Мэтт Сомерфилд