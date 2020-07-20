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Формула 1 / Гран При Венгрии / Аналитика

Гран При Венгрии: шпионские фото технических новинок

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Гран При Венгрии: шпионские фото технических новинок
Автор:
20 июл. 2020 г., 10:37

В Венгрию команды Ф1 привезли очередные обновления и доработки, которые мы можем изучить благодаря кадрам Motorsport Images

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В этот раз мы разбили традиционный материал по итогам Гран При на две отдельные галереи. В первой собраны кадры, сделанные в гаражах команд:

Слайдер
Список

Переднее антикрыло Haas VF-20

Переднее антикрыло Haas VF-20
1/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Haas использовала на своей машине VF20 «разгруженную» концепцию крыла – оно эффективно распределяет воздушные потоки, но генерирует не так много прижимной силы. Такой подход прежде применяла и Ferrari, но в первых гонках сезона-2020 она сделала шаг в противоположном направлении. Также обратите внимание на вертикальные перегородки внутри «ноздрей» в носовом обтекателе: они точнее направляют потоки.

Переднее антикрыло Alfa Romeo C39

Переднее антикрыло Alfa Romeo C39
2/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Очень удачный план, позволяющий оценить профиль торцевой пластины переднего крыла. Со многих ракурсов она кажется почти плоской, что совсем не так

Переднее антикрыло Alfa Romeo C39

Переднее антикрыло Alfa Romeo C39
3/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Переднее крыло Alfa Romeo C39 целиком. Посмотрите, как изящно крепятся к носовому обтекателю камеры FIA.

Руль Антонио Джовинацци и детали передней части Alfa Romeo C39

Руль Антонио Джовинацци и детали передней части Alfa Romeo C39
4/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

На этом кадре интерес – с технической точки зрения, конечно – представляют горизонтальный «антикивковый» амортизатор и конфигурация всевозможных элементов управления на руле

Передняя подвеска и тормоза Renault RS20

Передняя подвеска и тормоза Renault RS20
5/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Еще один очень удачный снимок позволяет изучить конструкцию узла крепления переднего колеса Renault. Внутри углепластикового «барабана» довольно много свободного места. Это позволяет располагать электронику, экономит вес и оставляет пространство для протекания воздуха к внешнему краю колеса.

Узел крепления переднего колеса Renault F1 Team RS20

Узел крепления переднего колеса Renault F1 Team RS20
6/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Обычно все эти любопытные детали скрыты от посторонних глаз

Передняя подвеска и тормоза Ferrari SF1000

Передняя подвеска и тормоза Ferrari SF1000
7/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Вот как выглядит этот же элемент машины у Ferrari – конструкция заметно сложнее. Обе команды используют концепцию с крупным воздухозаборником: помимо охлаждения, попадающие в него потоки используются в целях аэродинамики.

Передняя подвеска и тормоза Red Bull RB16

Передняя подвеска и тормоза Red Bull RB16
8/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

У Red Bull даже без «барабана» сложно рассмотреть подробности конструкции из-за канала воздуховода в передней части. Самый большой из каналов воздухозаборника (тот, что снизу) пропускает поток насквозь с внешней стороне колеса.

Детали передней части Mercedes F1 W11

Детали передней части Mercedes F1 W11
9/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Здесь есть редкая возможность в одном кадре сравнить закрытые «барабаном» механизмы с открытыми. У Mercedes воздухозаборники куда компактнее.

Механик работает с передним крылом McLaren MCL35

Механик работает с передним крылом McLaren MCL35
10/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Удачно подсмотренный момент: механик убирает с переднего крыла одни стикеры, чтобы наклеить на из место другие. Другое крыло уже подверглось этой операции.

Силовая установка Ferrari SF1000

Силовая установка Ferrari SF1000
11/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Редкая возможность рассмотреть силовую установку Ferrari. Радиатор в понтоне занимает совсем немного места и установлен под большим углом.

Детали передней части Mercedes F1 W11

Детали передней части Mercedes F1 W11
12/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Углепластиковая накладка у переднего фланца шасси скрывает систему DAS – в Mercedes предельно внимательно следят за тем, чтобы подробности этого революционного решения не были доступны постороннему взгляду.

Детали передней части Ferrari SF1000

Детали передней части Ferrari SF1000
13/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

К примеру, увидеть «начинку» Ferrari SF1000 при известном желании несложно. Здесь и «антикивковый» амортизатор, и рокерные рычаги…

Детали передней части Haas VF20

Детали передней части Haas VF20
14/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

…что-то очень-очень похожее по содержанию, к слову, находится и в гараже Haas. Да и пресловутые тормозные воздухозаборники на машинах двух команд тоже почти неотличимы, сравните сами.

Кузовная панель Mercedes F1 W11

Кузовная панель Mercedes F1 W11
15/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Самой крупной деталью машины Ф1 считается днище – однако единый элемент, включающий капот двигателя и оба понтона, пусть и немного меньше, зато имеет гораздо более сложную форму.

Контрольная планка Renault RS20

Контрольная планка Renault RS20
16/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Контрольная планка – единственная деталь, которая находится под днищем машины. Если после финиша она повреждена больше допустимого – пилота может ждать дисквалификация. Маленькие отверстия нужны для крепления планки, а в больших располагаются титановые блоки. Об их предназначении расскажет вторая часть нашей технической галереи.

Во второй части – снимки с трассы:

Слайдер
Список

Карлос Сайнс за рулем McLaren MCL35

Карлос Сайнс за рулем McLaren MCL35
1/12

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Первая тренировка – традиционное время для использования аэродинамической краски. В McLaren ее нанесли на боковину кокпита.

Даниэль Риккардо за рулем Renault RS20

Даниэль Риккардо за рулем Renault RS20
2/12

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

У Renault были в Венгрии две версии переднего крыла. Для их сравнения на машину смонтировали матрицы с датчиками Киля.

Алекс Элбон за рулем Red Bull RB16

Алекс Элбон за рулем Red Bull RB16
3/12

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Red Bull впервые в сезоне опробовала пакет для медленных трасс, включающий Т-крыло. В Шпильберге его не было на машинах.

Алекс Элбон за рулем Red Bull RB16

Алекс Элбон за рулем Red Bull RB16
4/12

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Т-крыло на RB16 не всегда можно отыскать на фото – оно расположено высоко, потому на многих ракурсах сливается с плоскостью заднего крыла. Похожее решение еще в прошлом году внедрили в Mercedes, а в нынешнем – сомневался ли кто-то? – оно есть у Racing Point.

Red Bull RB16, вид сзади

Red Bull RB16, вид сзади
5/12

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

В тот же пакет входило иное заднее антикрыло. Для его сравнения с прежней версией в пятницу утром в дело пошла аэродинамическая краска.

Антонио Джовинацци за рулем Alfa Romeo C39

Антонио Джовинацци за рулем Alfa Romeo C39
6/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

В Alfa Romeo задействовали в пятницу утром аэродинамическую краску для сбора данных о работе заднего крыла.

Лэнс Стролл за рулем Racing Point RP20

Лэнс Стролл за рулем Racing Point RP20
7/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Редкая уникальная особенность Racing Point – большие футляры для камер у верхнего воздухозаборника. В этот раз команда использовала всего один: в нем помещается инфракрасная камера для контроля за температурой шин.

Себастьян Феттель за рулем Ferrari SF1000

Себастьян Феттель за рулем Ferrari SF1000
8/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Ferrari в Венгрии вернулась к использованию старой версии переднего крыла.

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Ландо Норрис за рулем McLaren MCL35

Ландо Норрис за рулем McLaren MCL35
9/12

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

У McLaren дебютировало Т-крыло с парой плоскостей и сложной формой торцевых пластинок. Страведливости ради отметим, что его уже можно было видеть на машине по ходу зимних тестов. Небольшие закрылки в задней части понтонов, которые в Австрии появлялись только в тренировках, на этот раз оставили на квалификацию и гонку.

Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes F1 W11

Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes F1 W11
10/12

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

В Mercedes также вернули Т-крыло, одновременно установив заднее крыло с повышенным уровнем прижимной силы на двух пилонах.

Williams FW43, вид сзади

Williams FW43, вид сзади
11/12

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Из-за высокой влажности воздуха по ходу уик-энда аэродинамика стала наглядной – как можно видеть на примере вихря за задним крылом Williams. Команда ожидала в Венгрии традиционной жары, потому привезла кузовные панели с большими вентиляционными отверстиями сзади.

AlphaTauri AT01. вид сзади

AlphaTauri AT01. вид сзади
12/12

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

На «Хунгароринге» машины часто высекают снопы искр. Для усиления этого эффекта несколько лет назад в регламенте были прописаны специальные титановые блоки в контрольной планке под днищем. Задевая гребни поребриков, они и генерируют искры.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Автор Мэтт Сомерфилд

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