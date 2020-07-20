Гран При Венгрии: шпионские фото технических новинок

В этот раз мы разбили традиционный материал по итогам Гран При на две отдельные галереи. В первой собраны кадры, сделанные в гаражах команд:

Слайдер Список Переднее антикрыло Haas VF-20 1 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Haas использовала на своей машине VF20 «разгруженную» концепцию крыла – оно эффективно распределяет воздушные потоки, но генерирует не так много прижимной силы. Такой подход прежде применяла и Ferrari, но в первых гонках сезона-2020 она сделала шаг в противоположном направлении. Также обратите внимание на вертикальные перегородки внутри «ноздрей» в носовом обтекателе: они точнее направляют потоки. Переднее антикрыло Alfa Romeo C39 2 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Очень удачный план, позволяющий оценить профиль торцевой пластины переднего крыла. Со многих ракурсов она кажется почти плоской, что совсем не так Переднее антикрыло Alfa Romeo C39 3 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Переднее крыло Alfa Romeo C39 целиком. Посмотрите, как изящно крепятся к носовому обтекателю камеры FIA. Руль Антонио Джовинацци и детали передней части Alfa Romeo C39 4 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images На этом кадре интерес – с технической точки зрения, конечно – представляют горизонтальный «антикивковый» амортизатор и конфигурация всевозможных элементов управления на руле Передняя подвеска и тормоза Renault RS20 5 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Еще один очень удачный снимок позволяет изучить конструкцию узла крепления переднего колеса Renault. Внутри углепластикового «барабана» довольно много свободного места. Это позволяет располагать электронику, экономит вес и оставляет пространство для протекания воздуха к внешнему краю колеса. Узел крепления переднего колеса Renault F1 Team RS20 6 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Обычно все эти любопытные детали скрыты от посторонних глаз Передняя подвеска и тормоза Ferrari SF1000 7 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Вот как выглядит этот же элемент машины у Ferrari – конструкция заметно сложнее. Обе команды используют концепцию с крупным воздухозаборником: помимо охлаждения, попадающие в него потоки используются в целях аэродинамики. Передняя подвеска и тормоза Red Bull RB16 8 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images У Red Bull даже без «барабана» сложно рассмотреть подробности конструкции из-за канала воздуховода в передней части. Самый большой из каналов воздухозаборника (тот, что снизу) пропускает поток насквозь с внешней стороне колеса. Детали передней части Mercedes F1 W11 9 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Здесь есть редкая возможность в одном кадре сравнить закрытые «барабаном» механизмы с открытыми. У Mercedes воздухозаборники куда компактнее. Механик работает с передним крылом McLaren MCL35 10 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Удачно подсмотренный момент: механик убирает с переднего крыла одни стикеры, чтобы наклеить на из место другие. Другое крыло уже подверглось этой операции. Силовая установка Ferrari SF1000 11 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Редкая возможность рассмотреть силовую установку Ferrari. Радиатор в понтоне занимает совсем немного места и установлен под большим углом. Детали передней части Mercedes F1 W11 12 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Углепластиковая накладка у переднего фланца шасси скрывает систему DAS – в Mercedes предельно внимательно следят за тем, чтобы подробности этого революционного решения не были доступны постороннему взгляду. Детали передней части Ferrari SF1000 13 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images К примеру, увидеть «начинку» Ferrari SF1000 при известном желании несложно. Здесь и «антикивковый» амортизатор, и рокерные рычаги… Детали передней части Haas VF20 14 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images …что-то очень-очень похожее по содержанию, к слову, находится и в гараже Haas. Да и пресловутые тормозные воздухозаборники на машинах двух команд тоже почти неотличимы, сравните сами. Кузовная панель Mercedes F1 W11 15 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Самой крупной деталью машины Ф1 считается днище – однако единый элемент, включающий капот двигателя и оба понтона, пусть и немного меньше, зато имеет гораздо более сложную форму. Контрольная планка Renault RS20 16 / 16 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Контрольная планка – единственная деталь, которая находится под днищем машины. Если после финиша она повреждена больше допустимого – пилота может ждать дисквалификация. Маленькие отверстия нужны для крепления планки, а в больших располагаются титановые блоки. Об их предназначении расскажет вторая часть нашей технической галереи.

Во второй части – снимки с трассы: