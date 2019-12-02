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Формула 1 / Новость

Хюлькенберг рассказал о сердечных страданиях при просмотре гонки 2012 года

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Хюлькенберг рассказал о сердечных страданиях при просмотре гонки 2012 года
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
2 дек. 2019 г., 16:19

Немецкий гонщик пересмотрел по телевизору повтор Гран При Бразилии, где у него был шанс выиграть гонку.

Нико Хюлькенберг провел в Абу-Даби свой последний Гран При в Формуле 1. В 2020 году места в чемпионате ему не нашлось, так как Renault приняла решение сменить его на Эстебана Окона. В ходе своего последнего Гран При Хюлькенберг рассказал, как случайно увидел по телевизору одну из самых запоминающихся своих гонок – бразильский этап 2012 года.

Тогда на трассе начался дождь, и все пилоты за исключением Хюлькенберга и Дженсона Баттона отправились в боксы за промежуточной резиной. Однако тут же выяснилось, что полноценный дождь так и не начался, и пелотону пришлось срочно переобуваться обратно на слики.

В итоге Хюлькенберг на болиде Force India вышел в лидеры гонки, а вместе с Баттоном они опережали ближайших преследователей на 50 секунд. Однако появившийся на трассе автомобиль безопасности обнулил их преимущество. В итоге Баттона обогнал Льюис Хэмилтон, который ввязался в борьбу с Хюлькенбергом, закончившуюся для британца сходом – а для немца наказанием в виде проезда через пит-лейн.

Шанс одержать победу или хотя бы подняться на подиум Хюлькенберг упустил.

«По иронии, я на прошлой неделе смотрел повтор классических гонок по телевизору, и в нем оказалась та самая гонка, – сказал Хюлькенберг. – Я смотрел как лидирую, и мое сердце обливалось кровью. До появления машины безопасности я опережал всех на 50 секунд. Особый день, особая гонка, такой молодой Халк.

Кто знает, сложись та гонка иначе, возможно вся моя карьера была бы другой. Но гадать – дело неблагодарное.

Честно говоря, я уже не переживаю. Я давно ожидал этого. И часть меня уже радуется будущим перспективам. Возможности перевернуть страницу и начать новую главу. Но я лично хочу порвать с гонками на пару месяцев. А потом прислушаться к своему разуму и своему сердцу и решить, что я хочу».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Хюлькенберг В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Джонатан Нобл

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