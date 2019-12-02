Хюлькенберг рассказал о сердечных страданиях при просмотре гонки 2012 года
Немецкий гонщик пересмотрел по телевизору повтор Гран При Бразилии, где у него был шанс выиграть гонку.
Нико Хюлькенберг провел в Абу-Даби свой последний Гран При в Формуле 1. В 2020 году места в чемпионате ему не нашлось, так как Renault приняла решение сменить его на Эстебана Окона. В ходе своего последнего Гран При Хюлькенберг рассказал, как случайно увидел по телевизору одну из самых запоминающихся своих гонок – бразильский этап 2012 года.
Тогда на трассе начался дождь, и все пилоты за исключением Хюлькенберга и Дженсона Баттона отправились в боксы за промежуточной резиной. Однако тут же выяснилось, что полноценный дождь так и не начался, и пелотону пришлось срочно переобуваться обратно на слики.
В итоге Хюлькенберг на болиде Force India вышел в лидеры гонки, а вместе с Баттоном они опережали ближайших преследователей на 50 секунд. Однако появившийся на трассе автомобиль безопасности обнулил их преимущество. В итоге Баттона обогнал Льюис Хэмилтон, который ввязался в борьбу с Хюлькенбергом, закончившуюся для британца сходом – а для немца наказанием в виде проезда через пит-лейн.
Шанс одержать победу или хотя бы подняться на подиум Хюлькенберг упустил.
«По иронии, я на прошлой неделе смотрел повтор классических гонок по телевизору, и в нем оказалась та самая гонка, – сказал Хюлькенберг. – Я смотрел как лидирую, и мое сердце обливалось кровью. До появления машины безопасности я опережал всех на 50 секунд. Особый день, особая гонка, такой молодой Халк.
Кто знает, сложись та гонка иначе, возможно вся моя карьера была бы другой. Но гадать – дело неблагодарное.
Честно говоря, я уже не переживаю. Я давно ожидал этого. И часть меня уже радуется будущим перспективам. Возможности перевернуть страницу и начать новую главу. Но я лично хочу порвать с гонками на пару месяцев. А потом прислушаться к своему разуму и своему сердцу и решить, что я хочу».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Нико Хюлькенберг В Магазин
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Джонатан Нобл
Хюлькенберг рассказал о сердечных страданиях при просмотре гонки 2012 года
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
12:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
16:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
13:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
16:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
16:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
Партнер проекта