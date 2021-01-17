Как Сенна взял свой лучший титул в борьбе с Williams

Сезон-1991 в Формуле 1 не так знаменит, как предшествовавшие ему противоречивые чемпионаты. Зато его с уверенностью можно назвать сезоном, в котором Айртон Сенна завоевал чемпионский титул в наилучшем стиле.

Часто говорят, что итог чемпионата определили четыре победы Сенны и McLaren на старте сезона, пока у Williams были проблемы с надежностью. Конечно, тот старт заложил для успеха бразильца хороший фундамент: после четырех этапов он оторвался от ближайшего преследователя на 29 очков. А Найджел Мэнселл, который был главным конкурентом Айртона в том сезоне, к тому моменту отставал на 34 балла.

Однако, сражение за титул было серьезнее, чем многие полагают, ведь три подряд победы Мэнселла дали ему приблизиться к Сенне на дистанцию атаки.

Угроза доминированию McLaren-Honda со стороны Williams-Renault проявилась быстро: на втором этапе сезона в Бразилии, когда Мэнселл уверенно преследовал Сенну, пока не сошел из-за проблем с полуавтоматической коробкой передач. Но даже после этого Сенне пришлось выдать один из лучших заездов в карьере, чтобы не уступить первое место другому пилоту Williams – Рикардо Патрезе.

Уже на следующем этапе в Имоле Патрезе, проведший один из лучших сезонов в карьере, уверенно лидировал, пока двигатель не дал осечку. Это позволило McLaren взять два первых места, ведь больше никто из лидеров не финишировал.

Сенна доминировал в Монако, но Мэнселл взял там первые очки в сезоне, став вторым. А потом Williams занял первый ряд на старте в Канаде и Мэнселл выиграл бы гонку, не случись поломки на последнем круге. Это подарило последнюю победу в карьере Нельсону Пике.

Айртон Сенна, McLaren, Герхард Бергер, McLaren, Джей Джей Лехто, Dallara Judd Фото: Motorsport Images

Однако, Williams продолжила погоню на следующем этапе в Мексике. Стараясь не уступить болидам FW14, Сенна разбился в Перальтаде, а Патрезе вновь отобрал у Мэнселла Поул. В гонке пилот McLaren стал третьим, а Williams взяла два первых места с победой Патрезе.

«Если мы быстренько не изменим технику, то в конце сезона нас ждут проблемы», – сказал Сенна после шестого этапа из 16.

Потом Мэнселл выдал серию из трех побед во Франции, Великобритании и Германии. У Сенны и в Сильверстоуне и в Хоккенхайме закончилось топливо из-за неверных расчетов его потребления, хотя в Британии он все-таки взял очки за четвертое место.

«Сейчас их техника лучше нашей», – сказал Айртон в Сильверстоуне.

На несколько этапов Honda привозила разные спецификации моторов, а Shell – разные виды топлива. Так McLaren пыталась справиться со связкой Williams-Renault-Elf.

Однако к середине сезона у Williams все равно была самая быстрая машина. За семь этапов до конца сезона Мэнселл отставал от Сенны всего на восемь очков, а Williams обгоняла McLaren в Кубке конструкторов.

«Мы ждем обновлений в ближайшее время, – говорил Сенна в Хоккенхайме. – Чтобы догнать Williams, нам нужно намного больше скорости, чем сейчас. И как можно скорее, пока борьба в чемпионате в разгаре. Прямо сейчас мы не можем сравниться с Williams-Renault».

Давление Сенны на McLaren и, особенно, Honda, нарастало. У него были особые отношения с японским производителем еще со времен сезона с Lotus-Honda в 1987-м. И Honda ответила ему, существенно переработав мотор к Гран При Венгрии в августе.

Айртон Сенна, McLaren MP4-6 Honda Фото: Rainer W. Schlegelmilch

Уик-энд в Венгрии, прошедший всего через пару дней после смерти основателя Honda Соитиро Хонды, был решающим. Сенна не брал поулов с Гран При Монако в мае, но на этот раз обошел дуэт пилотов Williams более, чем на секунду.

Вероятно, это было одно из великих квалификационных выступлений Айртона, которое осталось незамеченным. Но ему также помогал и новый мотор Honda, который на короткие периоды набирал до 14800 оборотов в минуту.

Вероятно, это объясняет то, что на одном круге McLaren MP4/6 стал самой быстрой машиной 1991 года. Успехи Сенны на старте сезона и плследовавший навык Honda в повышении оборотов на короткие отрезки дали McLaren превосходство над соперниками в квалификациях.

Однако, в гонках Williams FW14 была лучшей машиной с канадской гонки в июне и до Гран При Испании в конце сентября, пока обновления McLaren не уравняли команды на двух финальных этапах сезона.

Этот отрезок покрывал 10 из 16 гонок сезона и Williams семь из них выиграла. Но решающую роль сыграло то, что из трех оставшихся Гран При два выиграл Сенна, и McLaren выиграла все шесть гонок, в которых у Williams не было явного преимущества. Счет по победам оказался 8-7 в пользу McLaren. Сенна и его команда явно лучше реализовали свои шансы, чем Мэнселл и Williams.

Первую победу в неблагоприятных обстоятельствах Сенна одержал в Венгрии. Взяв поул, он с трудом сдержал Патрезе на старте гонки. Рикардо 44 круга преследовал Айртона, а потом подвинулся, чтобы пропустить Мэнселла. Но и тот не смог пробить оборону действовавшего чемпиона мира. Как и справиться с возросшей скоростью Honda V12 на прямых.

«Williams были быстрее меня сегодня, но я первым вошел в первый поворот, а обгонять здесь очень трудно, – сказал Сенна. – К счастью, я был быстр на прямой, так что Риккардо и Найджел не могли подъехать достаточно близко перед первым поворотом.

Впервые после Монако я перед гонкой чувствовал, что могу победить».

Сенна и Ален Прост на Ferrari не пустили Williams на первый ряд в Спа, и Айртон одержал самую удачливую победу в сезоне. Мотор Проста сгорел в начале гонки, Мэнселл потерял лидерство из-за проблем с электрикой, а у Жана Алези отказал мотор, когда он ехал впереди Сенны. Когда у Айртона начались проблемы с коробкой передач, ему стал угрожать Андреа де Чезарис на Jordan, но и у него сломался мотор.

Те две победы в августе увеличили отрыв Сенны от Мэнселла до 22 очков и вернули McLaren в лидеры Кубка конструкторов. Теперь для победы Найджелу надо было выигрывать все пять оставшихся гонок и надеется, что хотя бы в одной из них Айртон не финиширует прямо позади него.

Найджел Мэнселл, Williams, Айртон Сенна, McLaren Фото: Motorsport Images

Хотя в квалификации в Монце Мэнселл Сенне уступил, в гонке он добился необходимой победы. Казалось, он повторит успех и в Португалии, когда на старте прорвался с четвертого места на второе. Патрезе, как командный боец, пропустил Найджела в лидеры, но затем случилась катастрофа.

Не в последний раз Williams облажалась на пит-лейне: заднее колесо Мэнселла отлетело после возвращения на трассу. Выиграл гонку Патрезе, но второе место Сенны позволило увеличить отрыв до 24 очков, когда в розыгрыше оставалось всего 30.

Мэнселл блестяще выиграл Гран При Испании после знаменитой борьбы с Сенной колесо в колесо, а его атака на Бергера в борьбе за победу чуть не кончилась катастрофой. Сенна закончил гонку только пятым, но у него осталось 16 очков отрыва.

Обогнать McLaren на домашнем этапе Honda в Сузуке изначально было трудно: Бергер и Сенна выиграли квалификацию. Мэнселл расположился на третьем месте, проиграв 0,222 секунды. В первом повороте гонки Мэнселл проехал слишком широко и вылетел в гравий. Титул был в кармане у Сенны, который отдал Бергеру победу в гонке на финальном круге, а потом в Аделаиде выиграл самый короткий Гран При в истории.

«Это даже не гонка была. Нужно было просто удержаться на трассе», – сказал Айртон, завершив сезон с отрывом в 24 очка от Мэнселла.

«В целом, Айртону чуть больше везло с надежностью, – говорил Бергер. – Но в конечном итоге он сделал свою работу и стал чемпионом мира».

Взяв титул в Сузуке, Сенна признался, что в 1990 году намерено выбил Проста из гонки, но отметил, что его победа в 1991-м была честнее и принесла больше радости.

«В 1990-м у меня был грустный титул, – сказал Айртон. – В 1991-м мы выиграли чисто. Это была спортивная и техническая победа. Надеюсь, она станет примером не только для меня, но для всех в Ф1».

К тому же, в том сезоне Сенна завоевал почти все очки, которые позволяла его машина. Строгий критик сказал бы, что стиль пилотажа Сенны способствовал перерасходу топлива в Британии и Германии, ведь Бергер доезжал до финиша. Но по правде Сенна упустил свои очки только в Испании, где стал пятым вместо второго или третьего места.

К тому же, Айртон сыграл главную роль в давлении на McLaren и Honda, заставив их улучшать технику.

В 1988-м Сенна выиграл титул по меньшим потерянным очкам: набрал меньше баллов, чем его напарник Прост, но меньше потерял. Чемпионство 1990 года навсегда сохранит изъян умышленной аварии в Японии. Но победа 1991 года была блестящей и свободной от скандалов на трассе.

Легендарная борьба Сенны с превосходящими силами Williams-Renault в 1993 году была известнее, но его успех в 1991-м был не менее блестящ. Это была одна из лучших титульных побед в истории Формулы 1.