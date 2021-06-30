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Как косметика помогла Red Bull оторваться от Mercedes

Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Перевод:
Иван Матушкин
, редактор

У последних успехов Red Bull нашлось весьма нестандартное объяснение

Как косметика помогла Red Bull оторваться от Mercedes

С тех пор, как Honda привезла новые моторы на Гран При Франции, все заметили увеличение скорости Red Bull на прямых. А в Mercedes стали задавать вопросы о том, почему резко отстали от конкурентов.

Австрийцы сразу отмели все домыслы об увеличении мощности силовых установок, что было бы нарушением правил. Вместо этого в Red Bull указывают на другие факторы, вроде настроек и специального заднего крыла.

Но хотя в целом двигатель Honda остался прежним, кое-какие нововведения позволили ему прибавить в эффективности. В первую очередь, возросшая надежность позволяет выжимать из мотора больше мощности без страха поломки. 

Изменились и процессы внутри мотора. Поставщик Red Bull ExxonMobil в Азербайджане представил революционное топливо, которое помогло команде добиться прогресса. Особенно интересно то, что команда использовала химикаты, которые обычно в топливе не применяют. В топливо попали компоненты из косметической индустрии. Они помогли упрочить защитную пленку, которую топливо оставляет на металлических поверхностях. Это помогает защищать двигатель от жары и износа.

Конечно, в такой конкурентной среде, как Ф1, ExxonMobil не говорит, какие именно химикаты использовала. Но утверждает, что они стали ключом к прогрессу.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Руководитель ExxonMobil Global Motorsport Technology Томек Янг рассказал Motorsport.com: «В косметической индустрии используют много уникальных природных компонентов, а мы изучили линейку схожих продуктов, прежде чем выбрали лучший. 

Мы использовали эти компоненты, поняв, что они дают множество преимуществ. Например, лучшее взаимодействие с металлическими поверхностями и меньшее трение. Это помогает выжать больше мощности и повышает эффективность топлива.

Также они позволяют использовать мотор в более широком спектре условий».

Янг рассказал, что впервые идея использовать косметические компоненты пришла ExxonMobil восемь лет назад, и с тех пор эти компоненты тестировали в лаборатории. Но только в прошлом году при помощи Honda и Red Bull компания нашла способ их использования.

«Некоторые элементы нашего нового моторного масла отличаются от того, что мы обычно могли бы использовать, – сказал Янг. – Идея малозольного, высокотемпературного масла с низким трением несколько лет назад казалась далекой перспективой, но в этом году стала реальностью. И мы верим, что это предоставит нам новые возможности в будущем».

На первый взгляд может показаться, что масло не слишком сильно связано с максимальной скоростью болида Ф1. Но при нынешних ограничениях в использовании силовых установок, оно становится крайне важным.

Если масло помогает с трением и надежностью, то мотор можно использовать дольше и выжимать из него больше.

«Малейшее повышение надежности мотора помогает соблюдать правило трех двигателей на один сезон, – подчеркнул главный инженер Red Bull Пол Монагэн. – И мы можем более свободно использовать мотор в режиме максимальной мощности.

А уменьшение трения способствует общему повышению эффективности двигателя».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B

Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

"

Трудно оценить, какой конкретно вклад новое топливо сделало в усиление Red Bull. Но в ExxonMobil уверены, что этот вклад был.

«Мы еще собираем данные по эффективности, – сказал Янг. – Команда постоянно оттачивает все аспекты, которые могут принести выгоду. Что-то постоянно меняется. Трудно отделить эффект масла от эффекта топлива или другого режима работы мотора. Но мы вместе с Red Bull и Honda проводили тесты разных формул масла в лаборатории, прежде чем выбрать нынешнее».

Причем по словам Янга, новое масло позволит еще лучше использовать весь болид в целом: «Из-за нестандартности этого топлива из мотора можно выжимать больше. Поэтому дальше можно оптимизировать аэродинамику и операционные режимы».

А глава Red Bull Кристиан Хорнер считает новое топливо и масло достаточным ответом на претензии Льюиса Хэмилтона по поводу возросшей мощности машин «быков»: «Думаю, ExxonMobil несет всю ответственность за тычки Льюиса в наш мотор».

Дарио Иццо, Red Bull Racing ExxonMobil at work

Дарио Иццо, Red Bull Racing ExxonMobil at work

Фото: ExxonMobil

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