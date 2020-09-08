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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При Италии / Аналитика

Кому сильнее всего подрезали крылья? Сравниваем аэродинамику болидов в Монце

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Кому сильнее всего подрезали крылья? Сравниваем аэродинамику болидов в Монце
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Трасса в Монце настолько сурова (в смысле – быстра), что многие команды делают для Гран При Италии специальные крылья. Многие – но не все...

Болельщики в курсе, что для высокого темпа на трассах в Спа и Монце не нужен высокий уровень прижимной силы – поэтому на Гран При Бельгии и Италии на машинах стоят компактные задние антикрылья.

Но «низкий уровень прижимной силы» в этом случае – весьма общее определение. Есть более тонкие градации. Команда вполне может привезти на тот или иной Гран При два крыла – оба будут «маленькими» при сравнении с деталью для, к примеру, Сильверстоуна, но при этом будут заметно отличаться друг от друга по эффективности. Как Mercedes и Red Bull выбирали из двух таких вариантов в Бельгии и как это сказалось на раскладе сил в гонке, мы недавно рассказывали. Поэтому и работа команд с крыльями в Монце вызывала у нас определенный интерес. 

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На заглавном фото можно увидеть, как менялись размеры заднего крыла Mercedes по ходу восьми гонок предыдущего сезона. Стоит обратить не только на размеры крыла, но и на конструкцию пилона (чем больше доля прямых, тем выше вероятность перехода на версию с одной опорой) и т.н. закрылка Герни, который выглядит тонкой черной полоской на верхнем крае верхней плоскости (чем быстрее повороты на трассе, тем более логично от него избавиться).

В целом же можно сказать, что по умолчанию на болиде W11 стоит более крупное крыло, чем на других машинах. А вот две фотографии болида Red Bull RB16 в одинаковом ракурсе позволяют прочувствовать разницу в размере антикрыльев для гонок в Арденнах и в окрестностях Милана.

 

Фото: Motorsport Images

Разница заметна и при взгляде под другим углом. При уменьшении размеров крыла (оцените разницу в обозначенной желтой стрелкой хорде верхней плоскости) уже не понадобился V-образный вырез. Он нужен, позволяет уменьшить аэродинамическое сопротивление, но на столь маленьком крыле, как в Монце, заметного эффекта уже не дает. Можно также отметить, что за неделю изменилась конструкция пилонов (хотя в обоих случаях Red Bull использует две опоры).  

 

Фото: Motorsport Images

Теперь посмотрим на все остальные машины. Листайте слайды с помощью стрелок.

Слайдер
Список

Ferrari SF1000, сравнение конфигурации на Гран При Бельгии и Италии

Ferrari SF1000, сравнение конфигурации на Гран При Бельгии и Италии
1/12

Фотограф: Джорджо Пиола

Крыло для Монцы итальянцы испытывали еще на тренировках в Спа. Но полноценно использовали только на Гран При Италии.

Переднее крыло Ferrari SF1000

Переднее крыло Ferrari SF1000
2/12

Фотограф: Джорджо Пиола

Если заднее крыло сделано менее эффективным, во избежание дисбаланса надо сделать менее эффективным и переднее. Ferrari добилась этого, подрезав внутренню часть верхнего закрылка в каскаде (обратите внимание, как резко меняется толщина этой детали).

Переднее крыло AlphaTauri AT01

Переднее крыло AlphaTauri AT01
3/12

Фотограф: Джорджо Пиола

Команда, чей пилот в итоге выиграл Гран При, использовала в последних двух Гран При один и тот же аэродинамический пакет с очень низким уровнем прижимной силы. Итальянский коллектив очень сильно подрезал все тот же верхний элемент каскада – пожалуй, сильнее, чем кто бы то ни было. Такое решение может быть весьма эффективным, но лучше иметь про запас альтернативный вариант.

McLaren MCL35

McLaren MCL35
4/12

Фотограф: LAT Images

McLaren выбрала более стандартный сценарий с заметной разницей между бельгийским и итальянским вариантами.

Заднее крыло Renault RS20

Заднее крыло Renault RS20
5/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Успех Renault в Бельгии был во многом связан с тем, что уже тогда команда выбрала «монцевский» вариант с очень низким уровнем прижимной силы. Поэтому в Италии французы смотрелись уже не так ярко: в отличие от многих конкурентов, у них уже не было резервов для увеличения максималки.

Racing Point RP20

Racing Point RP20
6/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Racing Point тоже использовала один и тот же набор элементов на двух последних гонках. Но британцы, имея преимущество над непосредственными конкурентами благодаря мотору Mercedes, выбрали вариант со сравнительно высоким уровнем прижима. Благодаря этому машина крепче держалась за дорогу, а шины изнашивались медленнее, так как меньше скользили. Парадоксально, но в Монце появилось отсутствовавшее в Спа Т-крыло над выхлопной трубой. Хотя обычно бывает наборот.

Заднее крыло Alfa Romeo Racing C39 на Гран При Италии

Заднее крыло Alfa Romeo Racing C39 на Гран При Италии
7/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Заднее крыло С39 выглядит тяжеловесно (взять хотя бы мощны угловатые верхушки пилонов), но на деле позволило Райкконену по ходу уик-энда несколько раз становиться лидером по максимальной скорости. И это несмотря на отставание мотора Ferrari по мощности.

Заднее крыло Alfa Romeo Racing C39 на Гран При Бельгии

Заднее крыло Alfa Romeo Racing C39 на Гран При Бельгии
8/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Фото из Спа позволяет увидеть, что верхушки пилонов в Монце на деле были меньше более привычного варианта с более плавными очертаниями (появились путем срезания закругленных верхних частей). Также легко заметить, что при переезде из Спа в Монцу ложкообразное крыло уступило место детали более простой формы. Причина понятна: в Бельгии надо искать баланс между прямыми на первом и третьем секторах и быстрыми поворотами на втором, а в Монце такой проблемы нет.

Haas VF-20

Haas VF-20
9/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Haas использует верхнюю плоскость с необычной на фоне других машин W-образной кромкой. Причем этого варианта команда придерживается уже несколько лет. Остальные предпочитают подрезать верхнюю кромку в зоне стыковки с торцевой пластиной – с целью уменьшить возникающие там завихрения. У конструкторов Haas свой взгляд на управление потоками в этой зоне.

Деталь заднего крыла Haas VF-18 для Гран При Бельгии

Деталь заднего крыла Haas VF-18 для Гран При Бельгии
10/12

Фотограф: Джорджо Пиола

Вот так выглядело крыло болида Haas в Спа два года назад.

Williams FW43

Williams FW43
11/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Антикрыло Williams было непривычно большим для Монцы, даже если помнить о возможности частично компенсировать повышенное аэродинамическое сопротивление высокой мощностью моторов Mercedes. Судя по всему, команда просто решила не тратить ресурсы на создание деталей для одной-единственной гонки.

Williams FW43

Williams FW43
12/12

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Рой Ниссани в первой пятничной тренировке управлял машиной с, пожалуй, наибольшим уровнем прижимной силы. Антикрыло большого размера дополнялось Т-образным крылом, которое в Монце особой популярностью не пользуется.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Автор Мэтт Сомерфилд

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