Технический анализ Джорджо Пиолы
Кому сильнее всего подрезали крылья? Сравниваем аэродинамику болидов в Монце
Трасса в Монце настолько сурова (в смысле – быстра), что многие команды делают для Гран При Италии специальные крылья. Многие – но не все...
Болельщики в курсе, что для высокого темпа на трассах в Спа и Монце не нужен высокий уровень прижимной силы – поэтому на Гран При Бельгии и Италии на машинах стоят компактные задние антикрылья.
Но «низкий уровень прижимной силы» в этом случае – весьма общее определение. Есть более тонкие градации. Команда вполне может привезти на тот или иной Гран При два крыла – оба будут «маленькими» при сравнении с деталью для, к примеру, Сильверстоуна, но при этом будут заметно отличаться друг от друга по эффективности. Как Mercedes и Red Bull выбирали из двух таких вариантов в Бельгии и как это сказалось на раскладе сил в гонке, мы недавно рассказывали. Поэтому и работа команд с крыльями в Монце вызывала у нас определенный интерес.
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На заглавном фото можно увидеть, как менялись размеры заднего крыла Mercedes по ходу восьми гонок предыдущего сезона. Стоит обратить не только на размеры крыла, но и на конструкцию пилона (чем больше доля прямых, тем выше вероятность перехода на версию с одной опорой) и т.н. закрылка Герни, который выглядит тонкой черной полоской на верхнем крае верхней плоскости (чем быстрее повороты на трассе, тем более логично от него избавиться).
В целом же можно сказать, что по умолчанию на болиде W11 стоит более крупное крыло, чем на других машинах. А вот две фотографии болида Red Bull RB16 в одинаковом ракурсе позволяют прочувствовать разницу в размере антикрыльев для гонок в Арденнах и в окрестностях Милана.
Фото: Motorsport Images
Разница заметна и при взгляде под другим углом. При уменьшении размеров крыла (оцените разницу в обозначенной желтой стрелкой хорде верхней плоскости) уже не понадобился V-образный вырез. Он нужен, позволяет уменьшить аэродинамическое сопротивление, но на столь маленьком крыле, как в Монце, заметного эффекта уже не дает. Можно также отметить, что за неделю изменилась конструкция пилонов (хотя в обоих случаях Red Bull использует две опоры).
Фото: Motorsport Images
Теперь посмотрим на все остальные машины. Листайте слайды с помощью стрелок.
Ferrari SF1000, сравнение конфигурации на Гран При Бельгии и Италии
Фотограф: Джорджо Пиола
Переднее крыло Ferrari SF1000
Фотограф: Джорджо Пиола
Переднее крыло AlphaTauri AT01
Фотограф: Джорджо Пиола
McLaren MCL35
Фотограф: LAT Images
Заднее крыло Renault RS20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Racing Point RP20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Заднее крыло Alfa Romeo Racing C39 на Гран При Италии
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Заднее крыло Alfa Romeo Racing C39 на Гран При Бельгии
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Haas VF-20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Деталь заднего крыла Haas VF-18 для Гран При Бельгии
Фотограф: Джорджо Пиола
Williams FW43
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Williams FW43
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии
|Автор
|Мэтт Сомерфилд