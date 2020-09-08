Кому сильнее всего подрезали крылья? Сравниваем аэродинамику болидов в Монце

Болельщики в курсе, что для высокого темпа на трассах в Спа и Монце не нужен высокий уровень прижимной силы – поэтому на Гран При Бельгии и Италии на машинах стоят компактные задние антикрылья.

Но «низкий уровень прижимной силы» в этом случае – весьма общее определение. Есть более тонкие градации. Команда вполне может привезти на тот или иной Гран При два крыла – оба будут «маленькими» при сравнении с деталью для, к примеру, Сильверстоуна, но при этом будут заметно отличаться друг от друга по эффективности. Как Mercedes и Red Bull выбирали из двух таких вариантов в Бельгии и как это сказалось на раскладе сил в гонке, мы недавно рассказывали. Поэтому и работа команд с крыльями в Монце вызывала у нас определенный интерес.

На заглавном фото можно увидеть, как менялись размеры заднего крыла Mercedes по ходу восьми гонок предыдущего сезона. Стоит обратить не только на размеры крыла, но и на конструкцию пилона (чем больше доля прямых, тем выше вероятность перехода на версию с одной опорой) и т.н. закрылка Герни, который выглядит тонкой черной полоской на верхнем крае верхней плоскости (чем быстрее повороты на трассе, тем более логично от него избавиться).

В целом же можно сказать, что по умолчанию на болиде W11 стоит более крупное крыло, чем на других машинах. А вот две фотографии болида Red Bull RB16 в одинаковом ракурсе позволяют прочувствовать разницу в размере антикрыльев для гонок в Арденнах и в окрестностях Милана.

Разница заметна и при взгляде под другим углом. При уменьшении размеров крыла (оцените разницу в обозначенной желтой стрелкой хорде верхней плоскости) уже не понадобился V-образный вырез. Он нужен, позволяет уменьшить аэродинамическое сопротивление, но на столь маленьком крыле, как в Монце, заметного эффекта уже не дает. Можно также отметить, что за неделю изменилась конструкция пилонов (хотя в обоих случаях Red Bull использует две опоры).

Теперь посмотрим на все остальные машины. Листайте слайды с помощью стрелок.